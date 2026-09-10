ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.99
usd:
314.35
bux:
149434.45
2026. szeptember 10. csütörtök Hunor, Nikolett
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szemben Csõszi Attila, a testület Tisza párti elnöke (k), mellette jobbra Apáti István, a testület Mi Hazánk párti alelnöke a Magyar Nemzeti Bank (MNB) mûködésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyûlési vizsgálóbizottság ülésén az Országház Tisza Kálmán termében 2026. szeptember 10-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Kikosarazta a GKI-t és a Transparency International Magyarországot is az MNB-vizsgálóbizottság

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Nem kérte fel közös bizottsági szakértőnek a Transparency International Magyarországot (TI) a Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság, amely csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy meghallgatásra idézi Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes parlamenti képviselőket.

Csőszi Attila (Tisza Párt), a vizsgálóbizottság elnöke szerdán jelentette be, hogy pártja a TI-t jelöli közös bizottsági szakértőnek, míg Hargitai János (KDNP) az ülésen a GKI Gazdaságkutató Zrt.-t javasolta.

Apáti István (Mi Hazánk) közölte, nem tartja helyesnek „nemzetközi pénzügyi körök által finanszírozott” szakértők megbízását, ezért mindkét javaslatról szóló szavazás során tartózkodni fog.

Felvetette azonban, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) „nagy port kavart” vezetői pályázatának jelentkezői közül válogatva kiváló szakértői bizottságot lehetne összeállítani.

Csőszi Attila emlékeztetett arra: szakértőre ahhoz van szükség, hogy segítse a „horrorisztikus” mennyiségű bekért adat feldolgozását, ebben nagy előny, ha a kiválasztott érdemi tapasztalatokkal rendelkezik az MNB-üggyel kapcsolatban. A közvélemény azt várja, hogy a vizsgálóbizottság érdemi kérdéseket tegyen fel, ehhez pedig szükség van az érdemi információkra – hangoztatta.

Apáti István ezzel szemben furcsának tartotta, hogy több tízezer szervezet közül éppen olyan kerül elő, amelyet nemzetközi pénzügyi körök finanszíroznak. Felvetette azt is, hogy nem egyfajta „kárpótlásként” merült-e fel a TI meghívása.

Azt javasolta ezért, hogy a TI a Tisza Párt szakértőjeként vagy akár társadalmi munkában segítse a bizottság munkáját.

Sopov Ildikó (Tisza) emlékeztetett arra, hogy a bizottságnak jelenleg három iratbekérése van, mindhárom esetében óriási mennyiségű adat beérkezése várható. Ezért fontos, hogy az elmúlt években a TI igyekezett a legaktívabban feltárni az MNB-ügyet, így rögtön képesek bekapcsolódni a munkába – érvelt.

Hargitai János, szintén a beérkező anyagok várhatóan hatalmas mennyiségére utalva, hangsúlyozta a megfelelő szakértő kiválasztásának fontosságát. Kifogásolta azonban, hogy Csőszi Attila erről nem egyeztetett a bizottság ülése előtt, csupán a Facebookon tett javaslatot.

Apáti István arról is érdeklődött, hogy lehetséges-e több bizottsági közös szakértő. Amennyiben igen, a Mi Hazánk igényt tart arra, hogy az általa majdan javasolt szakértő is közös támogatást kapjon – jelezte.

Csőszi Attila emlékeztetett arra, hogy Apáti István korábban Csath Magdolna közgazdászt javasolta közös szakértőnek, hozzátéve: az ügyrend valóban nem zárja ki, hogy több közös szakértője legyen a bizottságnak.

Apáti István elmondta, hogy a Mi Hazánk továbbra is alkalmasnak tartja Csath Magdolnát, hozzátette azonban: bővült a pártja által alkalmasnak vélt szakértők köre, ezért időt kért. Nehezményezte emellett, hogy nem tudható előre a szakértői költségkeret.

A bizottság a GKI felkérését 2 igen és 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett, míg a TI felkérését 3 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett nem támogatta.

A csütörtöki ülésen Sopov Ildikó ismét javasolta Bánki Erik volt fideszes képviselő, az MNB-törvény 2016-os módosítása előterjesztőjének meghallgatását, Apáti István és Weigand István (Tisza) pedig szintén fenntartotta a Kósa Lajos, a Fidesz 2016-os parlamenti frakcióvezetőjének meghallgatására vonatkozó javaslatát.

Bánki Erik és Kósa Lajos meghallgatásáról a vizsgálóbizottság egyaránt 4 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett döntött.

Csőszi Attila az ülés után az MTI-nek elmondta, a Tisza Párt nem tervezi más közös bizottsági szakértő jelölését.

Újságírói kérdésre azt is közölte: a Transparency International Magyarországot a tiszás tagok saját szakértőként kérik fel.

Ez a gyakorlatban elsősorban abban jelent különbséget a közös szakértői státuszhoz képest, hogy a TI szakvéleményeit így csak a tiszás bizottsági tagok kapják majd meg - tette hozzá.

Csőszi Attila azt is elmondta az MTI-nek, hogy Bánki Erik és Kósa Lajos meghallgatására a következő ülésen, várhatóan szeptember végén kerül sor.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Kikosarazta a GKI-t és a Transparency International Magyarországot is az MNB-vizsgálóbizottság

országgyűlés

mnb

transparency international magyarország

vizsgálóbizottság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: nagyobb potenciál van a közép-európai együttműködésben

Magyar Péter: nagyobb potenciál van a közép-európai együttműködésben

A közép-európai országok közötti együttműködés erősítésében nagyobb potenciál rejlik, mint amennyit eddig kihasználtak - jelentette ki a magyar miniszterelnök csütörtökön Pozsonyban, a visegrádi négyeknek (V4) Írország részvételével a pozsonyi várban tartott kormányfői találkozója után.
 

Újra él a Visegrádi Négyek szövetsége

Magyar Péter „az egykori magyar koronázó városban”, Pozsonyban

Ezt üzeni az Európai Uniónak Magyar Péter

Szlovákia és Csehország folytatja a határvédelmi együttműködést, stabilizálódott a migrációs helyzet

VIDEÓ
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
0%-os áfa: tényleg olcsóbb lesz a gyógyszer? Hankó Zoltán, Inforádió, Aréna
Mikor bont pezsgőt egy borász? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.11. péntek, 18:00
Fejes Dániel
világbajnok kenus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ugrik az olajár - Mi történik a tőzsdéken?

Ugrik az olajár - Mi történik a tőzsdéken?

A közel-keleti konfliktus újbóli fellángolása és az amerikai inflációs adatok nyomták rá a bélyeget csütörtökön a tőzsdei hangulatra. A brent olaj ára már tegnap átlépte a hordónkénti 100 dolláros szintet, ma pedig folytatódott a rali, és a WTI is 100 dollár fölé került, miközben a friss amerikai termelői inflációs adat megnövelte annak az esélyét, hogy a Fed a jövő héten kamatemelés mellett dönt. Ezeken felül a várakozásokkal összhangban kamatemelésről döntött ma az EKB. Ami a konkrét tőzsdei eseményeket illeti, Ázsiában estek ma a piacok, Európában az oldalazást esés váltotta fel az amerikai inflációs adatok érkezését követően, és Amerikában is lefordulást láthattunk. Idehaza volt izgalmas sztori, hiszen a Mol bejelentette, hogy pontosan mikor és mekkora osztalékot fog fizetni a 2025-ös év után; a bejelentést követően kilőtt az olajcég árfolyama. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Őszi munkaszüneti napok 2026-ban: mikor van mindenszentek és halottak napja, mikor jár munkaszüneti nap?

Őszi munkaszüneti napok 2026-ban: mikor van mindenszentek és halottak napja, mikor jár munkaszüneti nap?

Így alakulnak a 2026-os őszi munkaszüneti napok, az iskolai őszi szünet, a ledolgozós szombatok és december 24. státusza.

BBC
Business Sport Travel Science
Yemen's Houthis reportedly seize strategic Red Sea port of Mokha

Yemen's Houthis reportedly seize strategic Red Sea port of Mokha

Mokha's capture would bring the Iran-backed group closer to controlling the Bab al-Mandab Strait waterway, a key shipping route.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 10. 22:24
Egyre nagyobb veszély a gyerekekre nézve: közösen lép az ORFK és a Bethesda
2026. szeptember 10. 21:56
Szent István-program: az egyik kiválasztott mintatérség már elő is állt a nagy tervvel
×
×