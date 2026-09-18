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Nyitókép: Orbán Anita/Facebook

Újra lehet számolni a Norvég Alap pénzeivel

Infostart / MTI

Bejelentést tett Orbán Anita külügyminiszter.Nem kevés pénzről van szó.

A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a Norvég Alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, s azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra - közölte a külügyminiszter pénteken a Facebook-oldalán.

Orbán Anita azt írta: a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg.

A Norvég Alapról a miniszter azt közölte, hogy Norvégia, Izland és Liechtenstein az Európai Gazdasági Térség keretében 15 uniós ország gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja. A mostani, 2021–2028-as időszakban Magyarország számára 254,1 millió euró áll rendelkezésre, ami több mint 92 milliárd forint - tette hozzá, megjegyezte, hogy a teljes támogatási rendszer finanszírozásának mintegy 97 százalékát Norvégia biztosítja.

Orbán Anita közlése szerint ennek külön súlyt ad, hogy Magyarország az előző támogatási ciklus 214,6 millió eurós (majdnem 78 milliárd Forint) keretéhez végül nem jutott hozzá, mert nem született megállapodás a civil forrásokat kezelő független szervezet kérdésében; az előző kormány tehát lemondott erről az összegről is.

„A tárgyalások jól haladnak, hamarosan beszámolunk konkrétumokról” – jelezte a miniszter.

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Kezdőlap    Belföld    Újra lehet számolni a Norvég Alap pénzeivel

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