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Finland flag with soldier at machine gun turret in front of it. Closeup side view.
Nyitókép: z1b/Getty Images

Új taktikát gyakorol a finn hadsereg: a rajtaütéseket

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Finnország egyre inkább arra készül, hogy a lehető leggyorsabban tudjon reagálni a Balti-tengeren történő, a víz alatti infrastruktúra elleni esetleges szabotázsakciókra.

Éles gyakorlattal demonstrálta Finnország, hogy milyen határozottan lép fel a Balti-tenger alatti infrastruktúrát fenyegető szabotázsakciók ellen – a hadgyakorlat a régió megváltozott biztonsági helyzetét tükrözi – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

Közös gyakorlatot tartott csütörtökön a finn parti őrség, a rendőrség és a fegyveres erők. A Balti-tengeren végrehajtott művelet során maszkos taktikai egységek helikopterről ereszkedtek le kötélen egy célhajó fedélzetére, ártalmatlanították a legénységet, majd helyiségről helyiségre átkutatták a járművet.

A gyakorlatot vezető Ilja Iljin, a parti őrség parancsnoka szerint a művelet azt az új normalitást tükrözi, amivel Helsinki már számol egy ideje.

A Balti-térségben több incidens is történt, mióta Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát: áramkábelek, távközlési vezetékek és gázvezetékek sérültek meg, ami komoly aggodalmakat váltott ki a kritikus tenger alatti infrastruktúra védelmével kapcsolatban. Iljin szerint fel kell készülniük a következő esetre, amelynek egyik figyelmeztető jele lehet, ha egy hajó hirtelen sebességet vagy irányt változtat, miközben tenger alatti vezeték felett halad.

A finn reakcióidő folyamatosan javul, és míg az első hajó azelőtt el tudta hagyni a térséget, hogy a hatóságok közbe tudtak lépni, a legutóbbi incidensnél viszont már órák alatt ellenőrzés alá vonták a járművet. Juha Hietala, a rendőrség különleges beavatkozó egységének főfelügyelője elmondta, hogy

éles riasztás esetén a készenléti állomány egy órán belül megérkezik a bázisra, ahonnan hajóval és helikopterrel tud a helyszínre menni.

Az eddigi esetek többségét a horgonyukat vonszoló hajók okozták, a hatóságok felkészülnek a búvárok, mini-tengeralattjárók vagy robbanóanyagot szállító víz alatti drónok által végrehajtott szabotázsakciókra is. A finn kormány emellett új jogköröket kér a határőrség számára, amelyek lehetővé tennék az állam nélküli vagy hamis lobogó alatt közlekedő hajók megállítását és átvizsgálását, valamint a pilóta nélküli víz alatti járművekkel szembeni fellépést.

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