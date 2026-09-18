Óriási változás jön a közlekedésben Budapesten hétfőtől

Így szorítja ki a sportból a politikusokat a Tisza-kormány – itt vannak a részletek

Több közismert sportvezető érintett lesz, többen azonban már távoztak azok közül, akiket érintene az a szabályozás, amelyet még el sem készítettek, be sem nyújtottak, de a kormányzati sajtótájékoztatón péntek délelőtt már bejelentett Magyar Péter miniszterelnök. A nagy fővárosi klubok közül viszont három is érintett. Pozíciók, szabályok, személyek – minden most ismert részlet alább.