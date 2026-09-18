A rakpart továbbra is autómentes lesz péntek 18.30-tól hétfő hajnal 5.00-ig – írták. Mint fogalmaznak: „A Rakparti szezon lassan a végéhez ér, de még nem engedjük el! Hétfőtől hétköznapokon visszaáll az autóforgalom a Pesti alsó rakparton, de péntek 18:30-tól hétfő hajnal 5:00-ig továbbra is szabad a Rakpart.Jöhetnek a találkozások, a programok, a sport, a kultúra, a naplementés séták és még pár hosszú Duna-parti este.”
Óriási változás jön a közlekedésben Budapesten hétfőtől
Hétfőtől hétköznapokon visszaáll az autóforgalom a pesti alsó rakparton – közölték a Budapest Városháza Facebook-oldalon pénteken.
Földes László Hobo az InfoRádióban: az utat, amit Deák Bill Gyula járt, senki nem követi
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Megroppanhat a NATO, Amerika lépése végleg alááshatja a békét Ukrajnában – Háborús híreink pénteken
Friedrich Merz német kancellár szerint – legalábbis a belátható jövőben – véget ért a második világháború óta fennálló, feltétel nélküli transzatlanti barátság korszaka. A kijelentés újabb jele a Donald Trump elnöksége alatt megrendült amerikai–európai kapcsolatoknak – jelentette a Bloomberg. Az orosz kormány szerint az újabb amerikai büntetőintézkedések megnehezítik az ukrajnai béketárgyalásokat, miután az amerikai képviselőház átfogó szankciós csomagot fogadott el Moszkva ellen – számolt be a Reuters. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Kitört a balhé Milánóban: a csúfos zakó után azonnal berendelte a tulajdonos Ruben Amorimot
A Milan a San Siróban 2-0-s vereséget szenvedett a Benficától az Európa-ligában, Amorim állása máris komoly veszélyben lehet.
Three dead and eight injured in Philippines school shooting
The gunman is among the dead in what is the third school shooting in the country since June.