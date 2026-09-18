Új helyszínen nyílt meg az ARC kiállítás, megvan a fődíjas is

Kügerl Johanna illusztrátor Fejben dől el című munkájával nyerte el a fődíjat az idei ARC plakátkiállításon, amelynek pályázatát Idegrendszerváltás címmel hirdették meg idén a verseny szervezői.

A második helyezett Északi Tamás Black Mirror: Ébredések című képe lett, a harmadik díjat Madarász Móric Elbaszott lények című alkotása nyerte. A legkedélyborzolóbb alkotásnak járó Borz-díjat Erdélyi Enikő vehette át Viktor új hobbija című munkájáért, amelyet édesanyjával együtt készített.

Az idei pályázatra mintegy 900 pályázat érkezett - mondta Pálfi Norbert, a Relatív Reklámügynökség kreatív igazgatója, a zsűri tagja. „A pályázók, akik lelkesen, a szabadidejüket erre áldozva elkészítették ezeket az anyagokat (...) ők az ARC, ők az a közösség, ahol az alkotás, az ötlet, az önkifejezés számít” –hangsúlyozta.