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Érdeklõdõ az IDEGRENDSZERVÁLTÁS 26. ARC közérzeti kiállításon a megnyító napján Budapesten 2026. szeptember 18-án.
Nyitókép: Soós Lajos

Új helyszínen nyílt meg az ARC kiállítás, megvan a fődíjas is

Infostart / MTI

Az ARC kiállítás péntektől október 18-ig látható a XI. kerületi Goldmann György tér 3. szám alatt, a Budapesti Műszaki Egyetem E épület melletti parkolóban, a Petőfi híd budai hídfőjénél.

Kügerl Johanna illusztrátor Fejben dől el című munkájával nyerte el a fődíjat az idei ARC plakátkiállításon, amelynek pályázatát Idegrendszerváltás címmel hirdették meg idén a verseny szervezői.

A második helyezett Északi Tamás Black Mirror: Ébredések című képe lett, a harmadik díjat Madarász Móric Elbaszott lények című alkotása nyerte. A legkedélyborzolóbb alkotásnak járó Borz-díjat Erdélyi Enikő vehette át Viktor új hobbija című munkájáért, amelyet édesanyjával együtt készített.

Az idei pályázatra mintegy 900 pályázat érkezett - mondta Pálfi Norbert, a Relatív Reklámügynökség kreatív igazgatója, a zsűri tagja. „A pályázók, akik lelkesen, a szabadidejüket erre áldozva elkészítették ezeket az anyagokat (...) ők az ARC, ők az a közösség, ahol az alkotás, az ötlet, az önkifejezés számít” –hangsúlyozta.

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