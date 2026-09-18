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Rendőrségi bilincs egy fa asztalon.Forrás: Getty Images/Rawf8
Nyitókép: Getty Images/Rawf8

NKA-ügy: letartóztatásban marad Fásy Ádám felesége

Infostart / MTI

Helybenhagyta a Kecskeméti Törvényszék a Kecskeméti Járásbíróság szeptember 9-ei döntését, amellyel egy hónapra elrendelte két ember letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban.

A Kecskeméti Törvényszék sajtóosztálya pénteken arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a megalapozott gyanú szerint a nő és a férfi egy gazdasági társaságon keresztül a Nemzeti Kulturális Alaptól 82,55 millió forint támogatást nyert el egy két részből álló dokumentumfilm-sorozat elkészítésére. A támogatási összeget 2025 decemberében folyósították. A gazdasági társaság a filmkészítéshez elnyert támogatással 2026 áprilisában úgy számolt el a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő felé, hogy a film még nem készült el. Lapinformációk szerint az érintett nő Fásy Ádám zenész felesége.

Az elszámolás során valótlan tartalmú számlákat és teljesítési igazolásokat használtak fel, amelyek egy része a pályázatot benyújtó személy tulajdonában álló gazdasági társaságtól származott. A dokumentumfilm forgatása csak a pályázati elszámolást követően kezdődött meg.

A Kecskeméti Járásbíróság a gyanúsítottak letartóztatását a jelenlétük biztosítása, a bizonyítás megnehezítésének vagy megakadályozásának, valamint a bűnismétlés veszélye miatt rendelte el. A Kecskeméti Törvényszék minden tekintetben osztotta a járásbíróság döntésének indokait.

A letartóztatottakkal szemben költségvetési csalás, valamint hamis magánokirat-felhasználás megalapozott gyanúja miatt folyik büntetőeljárás.

Korábban az ügyészség közölte: a megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben, a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott.

A most letartóztatott két emberen kívül júniusban hat, majd július végén még egy embert vettek őrizetbe, majd tartóztattak le, közöttük Bús Balázst, az NKA volt alelnökét, korábbi óbudai polgármestert, valamint Ughy Attila volt fideszes országgyűlési képviselőt. Jelenleg négyen - ketten hűtlen kezelés, ketten költségvetési csalás gyanúja miatt - letartóztatásban, öten pedig bűnügyi felügyeletben vannak.

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