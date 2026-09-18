Új levegőminőségmérő működik a gödi akkugyárnál

A helyi Samsung-gyár körül elhelyezett három állomás a szálló port, a szén-dioxidot, valamint a gázokat és illékony vegyületeket méri. A rendszereszközök időjárásállók, napelemmel és akkumulátorral üzemelnek, így a hálózati áramtól függetlenül működhetnek. A mérési adatokat a levegotisztasaggod.hu oldal folyamatosan mutatja.

A Samsung azt ígéri, hogy hamarosan újabb állomással egészül ki a rendszer.

A társaság júniusban jelentette be, hogy átfogó környezetvédelmi akciótervet valósítanak meg, a levegőminőség-mérési rendszert ennek a részeként telepítették. Korábban a gyár működését politikusok és civilek is kifogásolták, de a Samsung februárban azt közölte, hogy a hírekben hamis adatok és félrevezető információk jelentek meg. A Pest Vármegyei Kormányhivatal korábbi közleménye szerint a gödi üzem nem veszélyezeti a környezetet, az egységes környezethasználati engedély a Kúria döntése értelmében hatályos.