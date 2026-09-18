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Nyitókép: Hill Street Studios / Getty

Tovább gyűrűzik a gyömrői iskolai botrány: valaki kartonszám lopta a tisztítószert

Infostart

Nincs nyugta a gyömrői polgármesternek: az ominózus étellopási ügy után szúrópróbaszerű ellenőrzéseket tart, és egy újabb iskolai alkalmazott került a hatóság látóterébe, aki a tisztítószereket tette félre egyéb célokra.

Mint arról az Infostart is beszámolt, Gyömrő polgármestere, Kisberk Szabolcs személyesen érte tetten a Fekete István Általános Iskola konyhai alkalmazottait, akik munkaidejük letelte előtt távoztak az intézményből, ahonnan több kilónyi sonkát, sajtot, zöldséget és gyümölcsöt loptak el. A településvezető szerint a tettesek évek óta dézsmálhatták a szülők által kifizetett menzaadagokat. Az érintett alkalmazottakat azonnal elbocsátották, a rendőrség az ügyben üzletszerű lopás gyanújával indított nyomozást.

Most újabb fordulatot vett az iskolai lopási ügy, ugyanis az azóta is szúrópróbaszerű ellenőrzéseket tartó polgármester arról számolt be, hogy újabb munkavállaló keveredett gyanúba – adta hírül az atv.hu.

„Az egyik általános iskolában dolgozó konyhásról már korábban olyan megalapozott információk jutottak a birtokomba, hogy nagyüzemben szállítja megrendelésre a gyerekek adagjaiból lespórolt ebédet több családnak is. A Fekete Iskola tolvaj konyhásainak lebukása után rögtön ellenőriztem is ezt a konyhát, ahol akkor nagy mennyiségben találtam egyszer használatos zárható műanyag tányérokat, amelyek nyilvánvalóan a főtt ételek elszállítására szolgáltak” – írta Facebook-bejegyzésében Kisberk Szabolcs.

A legutóbbi ellenőrzés során ugyan kevesebb ételt találtak, ám több karton tisztítószer is az öltözőszekrényekben és azok alatt volt elrejtve:

„Az érintett dolgozó nem tudott választ adni rá, hogy miért voltak eldugva és miért nem a tisztítószeres szekrényben tárolták ezeket, csak azt hajtogatta, hogy lejárt a szavatosságuk, ami egyébként nem volt igaz. A konyhással a további együttműködés így sajnos ellehetetlenült” – tette hozzá.

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