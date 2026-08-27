„Politikai komisszárt” lát az NVVH élére jelölt Unger Annában a Fidesz

A „Tisza-ÁVÓ a megálmodói akaratának megfelelően egy politikai bunkósbot lesz, egy vicc, annak viszont elég durva” – írta Havasi Bertalan, miután az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága csütörtökön szavazott NVVH vezetésére pályázó jelöltekről. Az ülésen a bizottság fideszes tagjai nem vettek részt.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága Unger Anna Rózát jelölte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének csütörtök délelőtt. A bizottság arról is döntött, hogy nyomozati elnökhelyettesnek Tasnádi Katalint jelöli, a közpénzügyi elnökhelyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította. Erről bővebben itt írtunk.