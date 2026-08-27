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Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a párt Lendvay utcai székházánál tartott sajtótájékoztató elõtt 2026. július 22-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

„Politikai komisszárt” lát az NVVH élére jelölt Unger Annában a Fidesz

Infostart / MTI

Unger Annát, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjének jelölt egyetemi oktatót politikai komisszárnak, az általa irányítandó szervezetet Tisza-ÁVÓ-nak nevezte a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtöki közleményében.

A „Tisza-ÁVÓ a megálmodói akaratának megfelelően egy politikai bunkósbot lesz, egy vicc, annak viszont elég durva” – írta Havasi Bertalan, miután az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága csütörtökön szavazott NVVH vezetésére pályázó jelöltekről. Az ülésen a bizottság fideszes tagjai nem vettek részt.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága Unger Anna Rózát jelölte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének csütörtök délelőtt. A bizottság arról is döntött, hogy nyomozati elnökhelyettesnek Tasnádi Katalint jelöli, a közpénzügyi elnökhelyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította. Erről bővebben itt írtunk.

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Kezdőlap    Belföld    „Politikai komisszárt” lát az NVVH élére jelölt Unger Annában a Fidesz

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Megvan a jelölt az NVVH élére, és egy pályázatot eredménytelennek nyilvánítottak

Megvan a jelölt az NVVH élére, és egy pályázatot eredménytelennek nyilvánítottak

Az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága Unger Anna Rózát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnökhelyettesnek Tasnádi Katalint jelöli, a közpénzügyi elnökhelyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította.
 

„Politikai komisszárt” lát az NVVH élére jelölt Unger Annában a Fidesz

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