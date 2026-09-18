Gázolt a 4-6-os villamos, pótlóbuszok járnak egy szakaszon

Elemző: azért marad egyelőre a kamatstop, mert a kormány nem tudott megegyezni a bankokkal

A kormány szeptember 30-ával már biztosan nem vezetik ki a kamatstopot. Palkó István, a Portfolio vezető elemzője úgy értesült, hogy a kormány és a bankok merőben ellentétes intézkedéseket javasoltak a megszüntetéshez. Szerinte elképzelhető, hogy az ügy már csak a kamatstopról szóló alkotmánybírósági döntés után kerül újra napirendre.