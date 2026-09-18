A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) azt írta Facebook-oldalán, hogy a baleset miatt a 4-es és a 6-os villamosok helyett pótlóbuszok közlekednek a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között. A 17-es villamos terelve, a Batthyány térig közlekedik, nem érinti a Szent Lukács Gyógyfürdő és a Széll Kálmán tér közötti megállókat.
Gázolt a 4-6-os villamos, pótlóbuszok járnak egy szakaszon
Elütött egy embert a villamos a fővárosban, a Széna téri bevásárlóközpont előtt péntek délután; a baleset miatt nem járnak a 4-es és a 6-os villamosok a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között.
Így szorítja ki a sportból a politikusokat a Tisza-kormány – a részletek
SokmilliárdÚjra lehet számolni a Norvég Alap pénzeivel
megkezdődöttOroszország új parlamentet választ
sport a tévébenIrány haza! Puskás-Kispest
Megroppanhat a NATO, Amerika lépése végleg alááshatja a békét Ukrajnában – Háborús híreink pénteken
Friedrich Merz német kancellár szerint – legalábbis a belátható jövőben – véget ért a második világháború óta fennálló, feltétel nélküli transzatlanti barátság korszaka. A kijelentés újabb jele a Donald Trump elnöksége alatt megrendült amerikai–európai kapcsolatoknak – jelentette a Bloomberg. Az orosz kormány szerint az újabb amerikai büntetőintézkedések megnehezítik az ukrajnai béketárgyalásokat, miután az amerikai képviselőház átfogó szankciós csomagot fogadott el Moszkva ellen – számolt be a Reuters. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Fű alatt akarták eladni a focivébé jogait? Tovább szorul a hurok Infantino körül, ebbe tényleg belebukhat
Az Angol Labdarúgó-szövetség elnöke felszólította Gianni Infantinót, hogy hozza nyilvánosságra a világbajnokság kereskedelmi jogainak részleges eladásáról szóló terv dokumentumait.
Russian hybrid attacks against Europe intensifying, says Macron
The French president says he has tasked the government with protecting critical infrastructure and defence industry sites.