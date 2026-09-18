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Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik pool/Gavriil Grigorov

Donald Trump még a háború lezárulása előtt megegyezhet Vlagyimir Putyinnal?

Infostart

Donald Trump az idő előtti megegyezéssel teljesen szembemenne azzal, amit korábban hangsúlyozott, miszerint addig nincs üzlet, amíg dúl a háború.

A Trump-kormányzat új megközelítést fontolgat az orosz-ukrán háború lezárása érdekében. Az eddigi álláspontjával szakítva még a tűzszünet megkötése előtt üzleti megállapodásokat kötne Moszkvával, miközben a Kongresszus éppen egy átfogó szankciós törvénycsomagot fogadott el Oroszország ellen – írja a The New York Times cikke nyomán a Portfolio.

Az USA békeküldöttei, Steve Witkoff és Jared Kushner szeptember 5-én tárgyaltak Vlagyimir Putyinnal. Az orosz elnök magabiztosan jelentette ki, hogy csapatai hónapokon belül elfoglalják az egész Donbász régiót, és Oroszország kész térdre kényszeríteni Ukrajna energiarendszerét a tél beállta előtt. Jared Kushner viszont szembesítette vele az orosz vezetőt, hogy már egy évvel ezelőtt is ezt ígérte, és felvetette, hogy nem lenne-e érdemes elkerülni, hogy egy újabb elvesztegetett év után ismét ugyanitt üljenek.

Mint arról az Infostart is beszámolt, az amerikai kongresszus a héten szavazott meg egy újabb Oroszország elleni szankciós csomagot, amely többek között akár 100 százalékos vámot is lehetővé tesz az orosz energiahordozókat vásárló országokkal szemben.

Donald Trump jelezte, hogy aláírja a törvényt, ám kormányzata eközben más úton is próbálkozik. Belsős források szerint a Fehér Ház most azt mérlegeli, hogy üzleti megállapodásokat kössön Oroszországgal még a háború lezárása előtt. Ez szembemegy az elnök korábbi kijelentésével, miszerint addig nem üzletel Oroszországgal, amíg le nem zárul az ukrajnai háború.

Egy névtelenséget kérő amerikai tisztviselő szerint az előzetes megállapodások meggyőzhetnék a Vlagyimir Putyin környezetében lévő Amerika-ellenes hangadókat arról, hogy Washington valóban új viszonyt akar kialakítani Moszkvával.

Az idei tárgyalások nagyrészt leálltak, miután Witkoff és Kushner az Iránnal folytatott konfliktusra összpontosított. A szeptemberi moszkvai, majd kijevi látogatás az újraindítás szándékát jelezte. Ukrán tisztviselők szerint októberben háromoldalú – amerikai, ukrán és orosz részvételű – béketárgyalások kezdődhetnek, amelyeken szóba kerülhet egy korlátozott tűzszünet lehetősége, például a fekete-tengeri hajózás és az energetikai infrastruktúra elleni csapások felfüggesztése.

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Kezdőlap    Külföld    Donald Trump még a háború lezárulása előtt megegyezhet Vlagyimir Putyinnal?

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