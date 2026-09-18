Újra termel az egyetlen magyar csempegyár

Szatmári Zoltán, a cégcsoport tulajdonosa a Zala megyei településen, a gyár pénteki ünnepélyes avatásán elmondta: céljuk, hogy Magyarország egyetlen csempegyárában, az egykori Zalakerámia-gyárban, korszerű technológiával a meglévők mellett új termékeket állítsanak elő. Ezeket nemcsak a magyar piacra, hanem exportra is szánják.

Buday Bence, az újrainduláshoz támogatást nyújtó HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója arról beszélt, hogy az elmúlt 12 évben 54 esetben született pozitív támogató döntés zalai projektekről. A beruházások együttes értéke 176 milliárd forint volt, általuk közel 3000 új munkahely jött létre, és további 7300 munkahelyet sikerült megőrizni.

(Nyitóképünk illusztráció)