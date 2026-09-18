Tisztítótűz – „Sülnek” a feljelentések, a belügy öttel is előállt péntek péntek reggel

Pósfai Gábor azt mondta, hogy újabb mérföldkőhöz érkeztek az elmúlt hónapok átvilágítási folyamatai: feljelentés született öt olyan ügyben, amelyek során a kormány véleménye szerint tudatosan hátrányos helyzetbe hozták a magyar államot, vagy kifejezetten nagy vagyoni hátrányt idéztek elő a közvagyont érintően.

Az esetekben közös, hogy mindegyik valamilyen módon kötődik a Nemzeti Sportügynökség tevékenységéhez, illetve az általa kezelt ingatlanokhoz és ingóságokhoz – tette hozzá a belügyminiszter.