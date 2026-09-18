ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.43
usd:
316.48
bux:
153510.5
2026. szeptember 18. péntek Diána
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Pósfai Gábor belügyminiszter beszédet mond a XXXI. Országos Polgárõr Napon Kalocsán, az Érsekkertben 2026. július 4-én.
Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor

Tisztítótűz – „Sülnek” a feljelentések, a belügy öttel is előállt péntek péntek reggel

Infostart / MTI

Újabb feljelentéseket tett a Belügyminisztérium (BM), mind az öt eset a Nemzeti Sportügynökség tevékenységét érinti – közölte a tárcavezető pénteken a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Pósfai Gábor azt mondta, hogy újabb mérföldkőhöz érkeztek az elmúlt hónapok átvilágítási folyamatai: feljelentés született öt olyan ügyben, amelyek során a kormány véleménye szerint tudatosan hátrányos helyzetbe hozták a magyar államot, vagy kifejezetten nagy vagyoni hátrányt idéztek elő a közvagyont érintően.

Az esetekben közös, hogy mindegyik valamilyen módon kötődik a Nemzeti Sportügynökség tevékenységéhez, illetve az általa kezelt ingatlanokhoz és ingóságokhoz – tette hozzá a belügyminiszter.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Tisztítótűz – „Sülnek” a feljelentések, a belügy öttel is előállt péntek péntek reggel

feljelentés

belügyminiszter

nemzeti sportügynökség

pósfai gábor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Jön a „zöldőrség”, leszámolnak az autópálya-koncessziók 20 ezer milliárd forintos közpénzszivattyújával, kiszorítják a hazai sportéletből a politikusokat
kormányzati tájékoztató élőben

Jön a „zöldőrség”, leszámolnak az autópálya-koncessziók 20 ezer milliárd forintos közpénzszivattyújával, kiszorítják a hazai sportéletből a politikusokat
Megkezdődött a kormányzati tájékoztató, Magyar Éva szóvivő mellett Magyar Péter és Vitézy Dávid számol be a szerdai kormányülés döntéseiről, majd újságírói kérdésekre is válaszolnak. Jön a „zöldőrség” és az iskolakezdési támogatás második része. Új krízisellátás indul 80 gyerek számra a gyermekvédelemben. A sportban szigorú összeférhetetlenségi szabályok jönnek, kiszorítják a politikusokat. Cikkünk frissül!
 

„Közpénzszivattyú” – Magyar Péter bejelentést tett az autópálya-koncesszióról

Magyar Péter megszólalt a nyugdíjasok SZÉP-kártyájáról és az élelmiszeráfáról is

Tisztítótűz – „Sülnek” a feljelentések, a belügy öttel is előállt péntek péntek reggel

Magyar Péter újabb részleteket árult el a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról

Hegedűs Zsolt: „jön az őszinte tájékoztatási kötelezettség az egészségügyben”

Lapinformáció: nyomoz a letelepedési kötvények ügyében a rendőrség

VIDEÓ
Hogyan alakítják át a magyar kutatást és innovációt? Tanács Zoltán, Inforádió, Aréna
Egyetemi évnyitó: mi jön a kekva-korszak után? Kovács Levente, Inforádió, Aréna
Kötcse után: hogyan lehet visszatérni a polgári értékekhez? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.18. péntek, 18:00
Kiss Norbert
hétszeres Európa-bajnok kamionversenyző, Formula-1-es szakkommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: vizsgálat indulhat politikusok ellen, fontos bejelentések jönnek

Tisza-kormány: vizsgálat indulhat politikusok ellen, fontos bejelentések jönnek

Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közös sajtótájékoztatót tart, amelynek keretében fontos bionyítékokat mutatnak be a 35 éves autópályakoncessziükkal kapcsolatban. Automatikusan elindulnak a vagyonosodási vzsgálatok, összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a magyar sportban, új zöldhatóség jön létre és átalakítják az élelmiszer-lánc felügyeleti rendszerét is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas pofont kapott a Balaton-parti város: nagyot zuhant a vendégszám, sokmilliós a veszteség

Hatalmas pofont kapott a Balaton-parti város: nagyot zuhant a vendégszám, sokmilliós a veszteség

Nem hozta a várt számokat az idei balatoni szezon Siófokon: jelentősen visszaesett a vendégszám a fizetős strandokon, miközben a korábban sokak által várva-várt, immár felújított a Gelrius Fürdő is csak vergődik.

BBC
Business Sport Travel Science
Three dead, eight injured in Philippines school shooting

Three dead, eight injured in Philippines school shooting

The gunman, a 16-year-old student, is among the dead.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 18. 11:05
NKA-ügy: letartóztatásban marad Fásy Ádám felesége
2026. szeptember 18. 10:53
Zelcsényi Miklós 560 napig volt a Tisza párt önkéntes rendezvényigazgatója
×
×