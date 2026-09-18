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Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter interpellációra válaszol az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. május 26-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Kapitány István: egy év múlva megtörténhet hazánk leválása az orosz gázról

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A gazdasági és energetikai miniszter szerint a mostani kormánynak már sokkal barátibb a viszonya Horvátországgal, mint az előzőnek volt, így az Adria-vezeték sokkal inkább jelenthet alternatívát. A kormánynak Paks II. kapcsán is súlyos dolgokat kell mérlegre tennie.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Telex vendégeként beszélt a dízeltámogatásról, az energiaellátásról, az orosz gázról való leválásról és Paks II.-ről is.

A miniszter elmondta, a közgazdászok sok kritikával illették az 5 ezer forintos dízeltámogatást, ám hangsúlyozta, hogy fontos különbségek vannak az intézkedés és a korábbi védett ár között: míg előbbi mindössze 10 milliárd forint pluszköltséget jelent az államnak, addig az utóbbi 50 milliárdokat emésztett fel. Kapitány István szerint emellett a differenciálás is fontos, ez ugyanis egy sokkal igazságosabb, fókuszáltabb beavatkozás, mintha az állam mindenkinek adna. A miniszter kijelentette:

jól áll Magyarország gáztározóinak töltöttségi szintje, a fizikai gázellátásnak nincsenek problémái, így fel van készülve az ország a télre.

Kapitány István arról is beszélt, hogy szerinte az orosz gázkitettségünk sem abból adódik, hogy ne tudnánk különféle helyekről beszerezni a gázt, hiszen több irányból is jönnek csövek az országba, egyszerűen ez a konstrukció volt a leggazdaságosabb eddig. Arra nem tért ki, hogy mennyit csökkent a gázimportban való orosz kitettség az elmúlt hónapokban, de elmondta, ha minden úgy történik, ahogy számítani lehet rá, akkor más, nem orosz forrásokból is meg lesz oldva Magyarország gázellátása az EU által leválásra kitűzött 2027. októberi céldátumra.

A kőolaj területén is vannak lehetőségek az Oroszországról való leválásra, és a horvát partnerrel is elkezdték a tárgyalásokat az Adria-vezeték teljes kapacitáson való használatára. A miniszter úgy látja, „sokkal barátibb” a viszony a horvátokkal, mint az előző kormánynál volt. Paks II. kapcsán Kapitány István elmondta,

év végéig be kell fejezni a projekt felülvizsgálatát és mérlegelni, hogy szükség van-e az újabb paksi reaktorokra a magyar energiarendszerben.

A miniszter ezzel kapcsolatban a napenergiát is felhozta, lévén ma már 8 ezer megawatt felett teljesítenek a naperőművek, csakhogy hiányoznak az energiatárolási kapacitások, így ezeket kellene mielőbb növelni. Paks I.-nél is vizsgálják az üzemidő hosszabbítását, a cél hogy 2032-től további 20 évre meghosszabbítsák a működését.

Kapitány István úgy véli, a rendszert meglepte, hogy előfordulhatott olyan alacsony vízállás a Dunán, mint ami az idei nyarat jellemezte. Azt mondta, sokkal jobban fel kell készíteni az országot a klímaváltozásra, és megújuló energiákba, szélenergiába fektetni a forrásainkat, de

„a legjobb energia az, amit nem használunk el”, ezért fontos, hogy a házak energiahatékonyságán is tudjanak fejleszteni.

Szó esett a rezsicsökkentésről is. A miniszter elmondta, főként abban gondolkodnak, hogyan lehetne csökkenteni az energia árát. Fontos lesz, hogy legyenek energiatárolók, olcsó nap- és szélenergiához jusson Magyarország, csökkentse az importkitettségét, és akkor exportáljon, amikor magasabb áron tudja eladni, mindehhez pedig az európai uniós forrásokat is felhasználnák.

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Kezdőlap    Belföld    Kapitány István: egy év múlva megtörténhet hazánk leválása az orosz gázról

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