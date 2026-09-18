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Zelcsényi Miklós önmagáról készített fényképe a Tisza párt egyik rendezvényén.
Nyitókép: Zelcsényi Miklós/Facebook

Zelcsényi Miklós 560 napig volt a Tisza párt önkéntes rendezvényigazgatója

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ELŐZMÉNYEK

Zelcsényi Miklós egy hosszú posztban számol be arról, hogy milyen kapcsolat fűzi a Tisza párthoz. A bejegyzésben az szerepel, hogy a sajtó kizárólag teljes terjedelmében és változtatás nélkül veheti át, ezért így közöljük.

„Maradjunk a tényeknél!

Az elmúlt hetekben, jó pár olyan írás, videó, hír jelent meg velem kapcsolatban, mely még nyomokban sem tartalmazza a valóságot, ezért szeretném, ha a tényeknél maradnánk.

- Nem vagyok politikus, sem kommunikációs szakember, rendezvényszervező vagyok, aki a szabadidősporban és a vendéglátásban ért el sikereket, harminc éve a piacról él. Nem voltam és nem vagyok semmilyen politikai erő gazdasági kedvezményezettje, az elmúlt két évben sem ennek reményében végeztem el a rám bízott feladatokat.

- Több mint 560 napig voltam a Tisza Párt rendezvényigazgatója, ezt megelőzően a hozzám köthető cégekből kiszálltam, csatlakozásommal nagy kockázatot vállaltam, munkámat önkéntes státuszban végeztem, ezért a szervezettől anyagi ellenszolgáltatást nem kaptam a párttal munkaviszonyba nem kerültem. Az említett 560 napban segítettem díjmentesen minden eszközömmel a kampányt az országjárás összes megjelenését – technikával, színpaddal, kordonnal és bármivel ami az eszköztáramban szerepel, kizárólag azért, hogy az országjárás sikeres legyen.

- Távozásomat követően 2025. novemberétől már nem én töltöttem be ezt a posztot, viszont a kampányhajrára tavasszal visszatértem és az utolsó nagy március 15-i esemény szervezését vállaltam, továbbá a kampány véghajrájában több lokális kampányban is dolgoztam önkéntesként.

- Az Albatros Catering 2025 Kft-nek nem vagyok tulajdonosa, ügyvezetője vagyok, büszke vagyok rá, hogy április 12-én mi bonyolítottuk le a Tisza Eredményváró eseményét, önköltségi áron.

- A kormányváltás után a „700 000 forintos szendvicses megrendelésként” Toroczkai pártelnök úr által felemlegetett elhíresült munkával nem a kormány, hanem a közbeszerzést elnyert Lounge bízott meg. (Ezt még kifizették)

- A MotoGP esemény VIP catering szolgáltatását nem az állam, hanem a Lounge rendelte meg tőlünk, előleget nem fizettek, a munkát azért vállaltuk, hogy az eseményt mentsük, mivel más azt a fizetésképtelen Lounge részére nem vállalta. Ezen munka kifizetése az állami garanciavállalás ellenére mai napig nem történt meg.

- 2026. május 8-án a Miniszterelnöki hivatalba állásinterjúra voltam behívva, de azt követően nem kaptam állásajánlatot, állományba nem kerültem.

- Az ide augusztus 20-i események feltérképezésében részt vettem, de a tenderre nem hívtak meg, és egyetlen hozzám köthető cég sem kapott semmiféle megbízást.

- A 444, Átlátszó.hu, Hadházy Ákos, Németh Balázs által kommunikáltakkal ellentétben az World Athletic Ultimate esemény tenderen nem indultam, arra nem jelentkeztem. A tendert megnyerő, az eseményt szervező Irub kft, kért ajánlatot tőlünk a nézői catering lebonyolítására, melyet azért nyertünk el, mert gyakorlatilag önköltségi ajánlatot adtunk. (Az általunk biztosított fogyasztói árak kb 50 % -kal olcsóbbak a piacot mai napig fogvatartó NER-es szereplő áraihoz képest, lehet ezért fogyott a sör és a hot-dog, melyről én is posztoltam)

- Nem vagyok a Tisza párt tagja, sosem tartoztam a politikai csapathoz, feladatom az események megszervezése volt, melyre a mai napig büszke vagyok.

- A novemberi eseményekkel kapcsolatban 444.hu-n megjelent írások, nyomokban tartalmazzák a valóságot. Ezen eseményekkel kapcsolatban sem aznap, sem azt követően a sajtónak nem nyilatkoztam, azt a rendszerváltó csapat belső ügyeként kezeltem.

Én a tisztességes versenyben hiszek és azt szeretném, hogy a jövőben mindazok a tisztességes és becsületes emberek, akik hozzám hasonlóan a szívüket, tudásukat és munkájukat tették a kormányváltásba, egyenlő és átlátható piaci feltételek mellett dolgozhassanak a hazájukért. Soha ne érhesse őket hátrány azért, mert volt bátorságuk vállalni a kockázatot. Ha a rendszerváltás nem sikerül, talán számukra sem marad hely ebben a csodálatos országban.

Büszke vagyok rá, hogy a kormányváltásban részt vehettem, a rendszerváltás megvalósítása viszont már a kormány feladata és felelősége, melyhez drukkolok, a feladatban résztvevőknek jó munkát, sok türelmet, jó egészséget kívánok!

FONTOS!

Az általam írt és közzétett szövegek – beleértve a sajtónak, szerkesztőségeknek és más médiumoknak eljuttatott tartalmakat is – kizárólag teljes terjedelmükben használhatók fel és közölhetők.

A szövegek rövidítéséhez, átszerkesztéséhez, módosításához, illetve egyes mondatok vagy részletek kiragadásához és önálló felhasználásához nem járulok hozzá.

Pacsi: Muki”

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Kezdőlap    Belföld    Zelcsényi Miklós 560 napig volt a Tisza párt önkéntes rendezvényigazgatója

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