Bizalmat szavaztak Nagy Eleknek a területi kamarák

Csütörtökön öt területi kamarai elnök nyílt levélben lemondásra szólította fel Nagy Eleket, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, és a köztestület operatív irányításért felelős vezetőit, a nyílt levelet a Vas, a Békés, a Hajdú-Bihar, a Pest vármegyei és érdi, valamint a soproni kamarai elnök írta alá.

Az MKIK pénteki közleményében kiemelte, a kollégiumi ülésén a területi kamarai elnökök többsége jelen volt, és egyhangúlag bizalmáról biztosították Nagy Eleket az MKIK vezetésével együtt, és felkérték, vezesse a kamarát a következő időszakban, valamint menedzselje a kialakult helyzetet.

Magyar Péter miniszterelnök szeptember 16-án jelentette be, hogy eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő ötezer forintos hozzájárulást.

A Nagy Elek elnök és az operatív vezetés távozását kezdeményező levelet a 23 területi kamarai elnök közül öten írták alá.

A kamarai közösségen belüli nézetkülönbségek nem újkeletűek. Nagy Elek elnökségének kezdete óta az MKIK célja a vállalkozóközpontú, szolgáltató szemléletű, átláthatóbb és költséghatékonyan működő kamarai rendszer kialakítása. A kamara munkájának jelentős része ugyanakkor kevésbé látható a nyilvánosság számára – közölték.

A közlemény szerint a kormány által bejelentett, a kamarai rendszert érintő változások új helyzetet teremtenek.

Az MKIK tudomásul veszi az 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulás eltörlését, ennek megreformálását maga is szorgalmazta, valamint a projektalapú finanszírozás bevezetését.

A kamara a konkrét jogszabály-módosítások megismerését követően tudja részletesen értékelni azok szervezeti és működési következményeit. Az MKIK és a területi kamarák működésének kereteit törvény határozza meg, ezért a következő időszak működését is a megszülető jogszabályi rendelkezésekhez igazítják.

A területi elnökök kollégiumi ülésén meghallgatták Csorbai Hajnalkát, az OPTEN stratégiai és operatív igazgatóját, az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. igazgatóságába delegált elnöki várományost, aki az MKIK gazdaságfejlesztési bizottságának elnökeként is szerepet fog vállalni. A fórumon bemutatkozott Krocsek Attila, a BlockBen cégcsoport vezérigazgatója, akit az MKIK pénzügyi alelnöki tisztségére javasolnak – írta az MKIK.