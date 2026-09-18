Ketten meghaltak a súlyos miskolci sztrádabalesetben

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt írta, hogy a baleset a 304-es úton történt, az M30-as sztráda közvetlen közelében, ahol frontálisan ütközött egy kisbusz és egy személyautó, egy harmadik autó pedig az árokba sodródott. Az egyik jármű úgy összeroncsolódott, hogy két embert feszítő-vágó és hidraulikus feszítőhenger bevetésével kellett kiszabadítani.

Az Útinform azt közölte, hogy az út 3-as kilométerénél az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították. Azt ajánlják az autósoknak, hogy észak felé a városon keresztül vagy dél felé Kistokajon keresztül kerüljék meg az útlezárást.

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