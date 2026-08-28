ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.74
usd:
313.09
bux:
149666.31
2026. augusztus 28. péntek Ágoston
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének jelölt Unger Anna Róza politológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának docense (b), valamint a nyomozati elnökhelyettesi posztra jelölt Tasnády Katalin, a Központi Nyomozó Fõügyészség ügyésze a megválasztásukról tartott titkos szavazás elõtt az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. augusztus 28-án.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Megválasztották az új vagyonvisszaszerzési hivatal elnökét

Infostart / MTI

Megválasztotta Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének pénteken az Országgyűlés.

A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, hét nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott.

A hivatal nyomozati elnökhelyettese Tasnády Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen, hat nem szavazatot kapott.

Az elnök és az elnökhelyettes megbízatása szeptember 1-jétől hat évre szól.

Megválasztásuk után Unger Anna és Tasnády Katalin esküt tett.

A szavazáson 146 képviselő vette fel a szavazólapot, egy érvénytelen szavazat volt.

A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Korábban jelezték, nem asszisztálnak a hivatal létrehozásához, és az Alkotmánybíróságtól kérik az NVVH-ról szóló törvény megsemmisítését.

Budapest, 2026. augusztus 28. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének megválasztott Unger Anna Róza politológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának docense (b) és a hivatal nyomozati elnökhelyettesének megválasztott Tasnády Katalin, a Központi Nyomozó Fõügyészség ügyésze leteszi esküjét az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. augusztus 28-án. MTI/Hegedüs Róbert
Budapest, 2026. augusztus 28. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének megválasztott Unger Anna Róza politológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának docense (b) és a hivatal nyomozati elnökhelyettesének megválasztott Tasnády Katalin, a Központi Nyomozó Fõügyészség ügyésze leteszi esküjét az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. augusztus 28-án. MTI/Hegedüs Róbert

Az elnöki és a négy elnökhelyettesi posztra a parlament igazságügyi bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül hármat kedden nyilvános ülésen meghallgatott és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének.

A nyomozati és a közpénzügyi elnökhelyettesi posztra pályázókat zárt ülésen hallgatta meg szerdán a testület, amely Tasnády Katalint, a Központi Nyomozó Főügyészség ügyészét jelölte nyomozati elnökhelyettesnek, míg a közpénzügyi elnökhelyettesi posztra kiírt pályázatot a meghallgatás után eredménytelennek nyilvánította.

A vádemelésért felelős, valamint fellebbviteli elnökhelyettesi posztokra kevés pályázat érkezett, ezért azokat még korábban érvénytelenné nyilvánították.

A parlament által július végén elfogadott, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvény alapján a hivatal feladatait a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodással összefüggő ügyek feltárása, a közvagyon védelme, a bűncselekményből származó vagy azzal összefüggésben a közvagyon köréből kikerült vagyon felkutatása, azonosítása, biztosítása, értékének megóvása és visszaszerzése érdekében látja el.

A hivatal egyebek mellett keresetet indíthat, más szerv eljárását kezdeményezheti, hatósági eljárásokkal, közigazgatási perekkel és a büntetőeljárással összefüggésben is vannak jogkörei.

Az NVVH-t az elnök vezeti, munkáját négy – közpénzügyi, nyomozati, vádemelésért felelős, valamint fellebbviteli – elnökhelyettes segíti.

A hivatal elnökévé az választható meg, aki büntetlen előéletű, jogász szakképzettséggel vagy gazdasági, államtudományi, politikatudományi, közigazgatástudományi vagy egyéb társadalomtudományi területen szerzett felsőfokú végzettséggel rendelkezik, valamint ezen területek valamelyikén legalább tizenötéves szakmai gyakorlata, vagy tudományos fokozata és tíz év szakmai gyakorlata van.

A közpénzügyi elnökhelyettesre is ugyanilyen végzettségi követelmények vonatkoznak, további előírás, hogy az állami adóhatóság vagy vámhatóság feladatkörébe tartozó területen legalább tizenöt éves szakmai gyakorlattal rendelkezzen.

Nyomozati, vádemelésért felelős, valamint fellebbviteli elnökhelyettessé ügyészségi szolgálati viszonyban álló ügyész választható meg.

Nem lehet a hivatal elnöke vagy elnökhelyettese, aki a megválasztása előtti hat évben egyebek mellett országgyűlési képviselő, polgármester, kománytag volt vagy pártban tisztséget viselt, párt alkalmazásában állt.

Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés május 9-i alakuló ülésén azt mondta, az elsők között fogják benyújtani a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló törvényt, mert a magyar embereknek joguk van tudni, hogyan működött az elmúlt évtizedek hatalmi rendszere, hogy milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzet közös vagyonának jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott.

A hivatal fel fogja tárni az állami közbeszerzések rendszerét, a koncessziós szerződéseket, az alapítványokba kiszervezett közvagyont, az állami beruházások túlárazásait, az uniós forrásokkal való visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bankhoz kötődő pénzügyi konstrukciókat, a tao-rendszer pénzmozgásait, a magántőkealapok, az offshore hátterű konstrukciók szerepét, valamint minden olyan ügyletet, amelyeknél felmerül a közvagyon sérelmének, a hivatali visszaélésnek, a hűtlen kezelésnek, a pénzmosásnak, a költségvetési csalásnak vagy a vagyonkimentésnek a gyanúja – közölte.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Megválasztották az új vagyonvisszaszerzési hivatal elnökét

országgyűlés

nvvh

unger anna róza

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Mohács 500 - Mi is veszett Mohácsnál? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Egymást tanítjuk Milák Kristóffal. Szabó Álmos, Inforádió, Aréna
Mit hoz a most kezdődő tanév? Totyik Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.28. péntek, 18:00
Rusvai Miklós
víruskutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem az a legérdekesebb az MBH gyorsjelentésében, hogy veszteséges lett a bank

Nem az a legérdekesebb az MBH gyorsjelentésében, hogy veszteséges lett a bank

Paradox módon a Fidesz-kormány számlájára írható, hogy az első negyedév után a második negyedévben is veszteséges lett az MBH Bank: előbb az extraprofitadó novemberi megemelése, majd a kamatstop határozatlan idejű áprilisi meghosszabbítása miatt maradt el a társaság számviteli nyeresége. Ezek ismert és nagyjából előre látható fejlemények voltak, nem ezzel szeretnénk tehát most foglalkozni, hanem azzal, mi történt a választások óta a bank ügyfélállományaival és az egyszeri tételektől megtisztított teljesítménymutatóival. E két utóbbi most jóval érdekesebb, és enyhe kifejezés, hogy a bank menedzsmentje részéről külön odafigyelést igényelnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült az online vásárlás sötét titka: így csalják lépre a gyanútlan magyarokat a webáruházak

Kiderült az online vásárlás sötét titka: így csalják lépre a gyanútlan magyarokat a webáruházak

Egy kattintás, és már meg is vettük? De ki védi a magyar vásárlókat az online trükköktől? Az uniós döntéshozók léptek, hogy megóvják a magyar vásárlókat.

BBC
Business Sport Travel Science
Aid worker in Nepal says hope remains of finding survivors as more than 500 killed by flash floods

Aid worker in Nepal says hope remains of finding survivors as more than 500 killed by flash floods

Flash flooding on Wednesday has killed at least 547 people, as Beijing warns that a newly formed lake of rising water near the Nepal border could burst its banks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 28. 13:13
Tragédia Devecsernél: kukással ütközött egy motoros
2026. augusztus 28. 12:38
Magyar Péter elárulta, hová költözhet az NVVH
×
×