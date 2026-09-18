Súlyos baleset az M5-ös autópályán: mentőhelikopter is érkezett

Azt írták, hogy a sztrádán Kiskunfélegyháza közelében egy sávon halad a Szeged felé tartó forgalom.
Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére.
Az Útinform közlése szerint a Budapest felé vezető oldalon a belső sávon is van törmelék.
Azt írták, hogy a sztrádán Kiskunfélegyháza közelében egy sávon halad a Szeged felé tartó forgalom.
Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére.
Az Útinform közlése szerint a Budapest felé vezető oldalon a belső sávon is van törmelék.
Friedrich Merz német kancellár szerint – legalábbis a belátható jövőben – véget ért a második világháború óta fennálló, feltétel nélküli transzatlanti barátság korszaka. A kijelentés újabb jele a Donald Trump elnöksége alatt megrendült amerikai–európai kapcsolatoknak – jelentette a Bloomberg. Az orosz kormány szerint az újabb amerikai büntetőintézkedések megnehezítik az ukrajnai béketárgyalásokat, miután az amerikai képviselőház átfogó szankciós csomagot fogadott el Moszkva ellen – számolt be a Reuters. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
A Milan a San Siróban 2-0-s vereséget szenvedett a Benficától az Európa-ligában, Amorim állása máris komoly veszélyben lehet.
The gunman is among the dead in what is the third school shooting in the country since June.