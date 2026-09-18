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Az Országos Mentőszolgálat mentőhelikoptere a levegőben
Nyitókép: Országos Mentőszolgálat

Súlyos baleset az M5-ös autópályán: mentőhelikopter is érkezett

Infostart / MTI

Átszakította a középső szalagkorlátot és a Budapest felé vezető oldalról a másik oldalra sodródott át egy személygépkocsi az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza közelében a 113. kilométernél – közölte a katasztrófavédelem.

Azt írták, hogy a sztrádán Kiskunfélegyháza közelében egy sávon halad a Szeged felé tartó forgalom.

Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére.

Az Útinform közlése szerint a Budapest felé vezető oldalon a belső sávon is van törmelék.

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Kezdőlap    Belföld    Súlyos baleset az M5-ös autópályán: mentőhelikopter is érkezett

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m5-ös autópálya

kiskunfélegyháza

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