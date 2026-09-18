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Robert Holzmann, az Osztrák Nemzeti Bank elnöke beszél a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által rendezett Lámfalussy Lectures Konferencián Budapesten 2020. január 20-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Sose volt még ekkora tartaléka a magyar kormánynak

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Történelmi csúcsra emelkedett júliusban a jegybanknál vezetett kincstári egységes számla (kesz) egyenlege, mely a kormányzat likvid betéteit tartalmazza. Ez részben köszönhető az EU-s források előfinanszírozásának is, de ha beérkeznek a brüsszeli utalások, a kormányzati betétállomány tartósan is ilyen magas maradhat.

Július végén új történelmi csúcsra, 5512,7 milliárd forintra emelkedett a központi kormányzat betéteinek összege – írja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai alapján a Portfolio. Ezen belül 3445,8 milliárdot tettek ki a forint betétek és 2066,9 milliárdot a deviza.

  • Legutóbb 2021-ben volt hasonlóan magas a tartalék, ekkor először volt több mint 4000 milliárd forint likvid betéte a kormánynak,
  • devizában pedig csak egyszer, 2009 márciusában volt a mostaninál magasabb az összeg, amikor Magyarország lehívta az IMF-hitelt.

A friss adatok alapján augusztusban már csökkent a kesz állománya, de még mindig közel 4300 milliárd forintot tudott mozgósítani a kormányzat. A csökkenés a Pénzügyminisztérium közlése szerint azzal magyarázható, hogy augusztusban már az uniós programok előfinanszírozása 2186,9 milliárd forinttal növelte a kiadásokat, ez adta a havi költségvetési hiány nagy részét. Ekkora kifizetés mellett már az is pozitív, hogy „csak” 1200 milliárddal apadt a kesz.

Két dolog befolyásolta a kesz egyenlegének alakulását:

  • a költségvetési hiány, hiszen ebből a likvid összegből fedezi a kormány a büdzsé költekezését;
  • továbbá a nettó állampapír-kibocsátás, hiszen az eladásokból befolyó pénz ide érkezik be, illetve a lejáró papírok visszatörlesztéséhez innen távozik a pénz.

A költségvetésben júliusban több mint 520 milliárd forintos többlet keletkezett, ami korábban példa nélküli volt.

Az ÁKK júliusban 3 milliárd euró értékben bocsátott ki 5 és 10 éves futamidejű devizakötvényeket, melyekből 1070 milliárd forint folyt be a számlára. Ezen felül az adósságkezelő értékesített majdnem 1200 milliárd forintnyi forint állampapírt (diszkont kincstárjegyet, kötvényt, lakossági állampapírt) értékesített. Ezekből kijön a bő 2500 milliárdos növekedés, viszont a jelek szerint az is kellett a hatalmas ugráshoz, hogy ne legyen komolyabb állampapír-lejárat és kamatfizetés.

Mindezek mellett az MNB devizatartaléka is történelmi csúcson van, így a kettő együtt már igen komoly védőhálót jelent Magyarország számára: a jegybank devizatartaléka augusztus végén 63,5 milliárd euró volt az egy évvel korábbi 48,4 milliárd euróval szemben.

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Kezdőlap    Gazdaság    Sose volt még ekkora tartaléka a magyar kormánynak

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