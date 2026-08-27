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Sártengerben állnak házak egy villámárvíz után a Trisuli folyó partján, a nepáli Nuvakot körzetben fekvõ Trisuli Bazarban 2026. augusztus 26-án. A hatóságok szerint a villámárvíz nyolc ember halálát okozta, falvakat sodort el, utakat, hidakat, erõmûveket rongált meg a Tibethez közeli területeken.
Nyitókép: MTI/EPA/Narendra Sresztha

Egyre rémisztőbb hírek érkeznek Nepálból, három magyar is érintett

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ELŐZMÉNYEK

Kétszáznyolcvankilencre nőtt a nepáli-kínai határtérségben bekövetkezett villámáradás halálos áldozatainak a száma – közölte a nepáli rendőrség csütörtökön.

Abi Narajan Kafle a sajtónak hozzátette, hogy az utóbbi órákban 445 embert, köztük 27 külföldit sikerült kimenekíteni az árvíz sújtotta térségekből.

A nepáli katasztrófavédelem legfrissebb adatai szerint 826 ember tűnt el, köztük több mint 520 turista. A turisták között sok volt a zarándok, aki a hinduk által szentnek tartott Kailas-hegyre igyekeztek.

A katmandui kormány 2000 katonát vezényelt az árvíz sújtotta térségbe, a csapatok feladata a szárazföldi és a légi keresés. A hadsereg részéről Radzsaram Básznet a sajtónak elmondta, a katonák helikopterekkel igyekeznek biztonságba helyezni a túlélőket.

Hozzátette: több külföldi állampolgárt légi híd segítségével szállítottak Katmanduba és kiszabadítottak több, a környékbeli vízerőműben rekedt munkást is.

A mentés mindazonáltal lassan halad, az ár ugyanis elmosott többtucatnyi hidat és járhatatlanná tett mintegy 40 kilométernyi utat.

A nepáli vöröskeresztet vezető Bisál Kumar Bandari azt mondta, a mentés helyett egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a katasztrófa sújtotta térségekben kezdődött segélyakcióra, aláhúzva, hogy három faluból összesen mintegy 1200 embert kellett kitelepíteni.

A globális felmelegedés nyomán egyre gyorsabban olvadnak a gleccserek: kutatók az év elején megállapították, hogy a Hindukus–Himalája régió gleccserei esetében a jégveszteség mértéke 2000 óta megduplázódott.

Három magyar érintett

A magyar Külügyminisztérium csütörtök délelőtt közölte: újabb magyar állampolgárságú érintettje van a nepáli-tibeti határtérségben bekövetkezett természeti katasztrófának, így már három érintettről tudnak.

A közlemény szerint a Pekingi magyar nagykövetség tájékoztatása alapján értesültek a pusztító árvíz újabb magyar érintettjéről. Hozzátették, hogy a diplomatáik az illetékes tibeti külügyi hivatallal, az utazásszervezővel, valamint az uniós és schengeni partnerképviseletekkel folyamatosan egyeztetnek.

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