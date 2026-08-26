Rémisztő videókon a halálos villámárvíz, egy magyart is keresnek a hatóságok

A nepáli hatóságok szerint az áradásokban összesen 403 ember tűnt el, köztük 341 külföldi állampolgár. A turisztikai hivatal szóvivője elmondta, hogy közülük 133-an Indiából érkeztek, és a hinduk számára szent helynek számító tibeti Kajlás-hegyre indultak zarándoklatra. Hozzátette, hogy az eltűntek közül 47 amerikai, 34 ausztrál, 33 brit, 24 pedig kanadai állampolgár.

Egy magyar zarándokot is keresnek, mert a nepáli villámárvíz helyszínén tartózkodott. Az ő azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása jelenleg is folyamatban van – közölte a Külügyminisztérium a nepáli tiszteletbeli konzul tájékoztatására hivatkozva. A konzulok folyamatosan nyomon követik az eseményeket és kapcsolatban állnak a helyi hatóságokkal – tette hozzá a tárca.

Nem lehetett menteni

A nepáli hatóságok szerint a vízszint túl magas volt ahhoz, hogy helikopterek leszállhassanak Nepál érintett területein, a mintegy 50 ezres lakosú Raszuva körzetben lévő Szjapru Beszi és Timure településeken.

This is seriously scary. CCTV footage from Gyirong Port in Tibet, China, directly opposite Nepal’s Rasuwa district. This flash flood hit here first and later caused massive havoc in Nepal. Can’t even imagine someone surviving this. Prayers for everyone affected. ? https://t.co/o805P8KGSu pic.twitter.com/31QzZ64aBD — Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 26, 2026

„Sokkal több áldozat is lehet még és súlyos anyagi károk” – mondta Narendra Paridzsar körzeti adminisztrátor a Reuters hírügynökségnek. A nyilatkozó arra kérte a meredek szurdokban, a Bhote Koszi folyó partján élőket, hogy keressenek menedéket magasabb helyeken. Egyúttal elmondta, hogy jelentések szerint a közeli falvakat és egy infrastrukturális építkezés helyszíneit elmosta a víz.

„Minden nagyon hirtelen történt” – idézett az Onlinekhabar portál egy helyi szemtanút. „Nagy zajt hallottunk, mintha egy vulkán tört volna ki. Az emberek sikoltozni és menekülni kezdtek” – magyarázta.

A feltételezések szerint a katasztrófát földrengés, jég- és sziklaomlás idézhette elő a Lende folyón, amelyen aztán elindult a villámárvíz. Egy tavalyi villámárvíz okaként hosszú vizsgálat után egy gleccsertó vizének gyors elfolyását állapították meg.

Tibetben is pusztított az ár

A kínai határ túloldalán, Tibetben található csilungi határátkelőnél a CCTV kínai állami televízió a hatóságok előzetes adataira hivatkozva három halálos áldozatról és 265 eltűntről számolt be.