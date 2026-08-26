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Sártengerben állnak házak egy villámárvíz után a Trisuli folyó partján, a nepáli Nuvakot körzetben fekvõ Trisuli Bazarban 2026. augusztus 26-án. A hatóságok szerint a villámárvíz nyolc ember halálát okozta, falvakat sodort el, utakat, hidakat, erõmûveket rongált meg a Tibethez közeli területeken.
Nyitókép: MTI/AP/Nirandzsan Sresztha

Rémisztő videókon a halálos villámárvíz, egy magyart is keresnek a hatóságok

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Villámárvíz söpört el szerdán több falut Nepál északkeleti részén, a hatóságok szerint a katasztrófa legalább száz ember életét követelte, és megrongált utakat, hidakat és energetikai létesítményeket a Tibethez közeli területeken. A nepáli idegenforgalmi hivatal közlése szerint több száz turistát eltűntként tartanak nyilván.

A nepáli hatóságok szerint az áradásokban összesen 403 ember tűnt el, köztük 341 külföldi állampolgár. A turisztikai hivatal szóvivője elmondta, hogy közülük 133-an Indiából érkeztek, és a hinduk számára szent helynek számító tibeti Kajlás-hegyre indultak zarándoklatra. Hozzátette, hogy az eltűntek közül 47 amerikai, 34 ausztrál, 33 brit, 24 pedig kanadai állampolgár.

Egy magyar zarándokot is keresnek, mert a nepáli villámárvíz helyszínén tartózkodott. Az ő azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása jelenleg is folyamatban van – közölte a Külügyminisztérium a nepáli tiszteletbeli konzul tájékoztatására hivatkozva. A konzulok folyamatosan nyomon követik az eseményeket és kapcsolatban állnak a helyi hatóságokkal – tette hozzá a tárca.

Nem lehetett menteni

A nepáli hatóságok szerint a vízszint túl magas volt ahhoz, hogy helikopterek leszállhassanak Nepál érintett területein, a mintegy 50 ezres lakosú Raszuva körzetben lévő Szjapru Beszi és Timure településeken.

„Sokkal több áldozat is lehet még és súlyos anyagi károk” – mondta Narendra Paridzsar körzeti adminisztrátor a Reuters hírügynökségnek. A nyilatkozó arra kérte a meredek szurdokban, a Bhote Koszi folyó partján élőket, hogy keressenek menedéket magasabb helyeken. Egyúttal elmondta, hogy jelentések szerint a közeli falvakat és egy infrastrukturális építkezés helyszíneit elmosta a víz.

„Minden nagyon hirtelen történt” – idézett az Onlinekhabar portál egy helyi szemtanút. „Nagy zajt hallottunk, mintha egy vulkán tört volna ki. Az emberek sikoltozni és menekülni kezdtek” – magyarázta.

A feltételezések szerint a katasztrófát földrengés, jég- és sziklaomlás idézhette elő a Lende folyón, amelyen aztán elindult a villámárvíz. Egy tavalyi villámárvíz okaként hosszú vizsgálat után egy gleccsertó vizének gyors elfolyását állapították meg.

Tibetben is pusztított az ár

A kínai határ túloldalán, Tibetben található csilungi határátkelőnél a CCTV kínai állami televízió a hatóságok előzetes adataira hivatkozva három halálos áldozatról és 265 eltűntről számolt be.

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Kezdőlap    Külföld    Rémisztő videókon a halálos villámárvíz, egy magyart is keresnek a hatóságok

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