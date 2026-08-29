A nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére hirdettek akciót az ökumenikusok

Rendkívüli erejű villámárvíz söpört végig szerda reggel Nepál és Kína határvidékén, a katasztrófában jelenlegi információk szerint legalább 162 ember meghalt, további 844-et eltűntként keresnek köztük, a Külügyminisztérium tájékoztatása szerint két magyar turistát is – idézték fel.

Hozzátették, hogy a pusztító áradást feltételezések szerint egy földcsuszamlás váltotta ki: a szűk hegyi völgyben kiáradó Bhotekoshi folyó a nepáli kormány tájékoztatása szerint 19 híd mellett 40 kilométernyi utat és 13 vízierőművet, valamint számtalan lakóingatlant sodort el, hatalmas pusztítást hagyva maga után.

Az Ökumenikus Segélyszervezet szolidaritását fejezi ki a bajbajutottak és az őket a helyszínen, emberfeletti küzdelemben segítők felé, melynek jegyében gyűjtést indít a katasztrófa által érintett közösségek támogatására.

A segélyszervezet felhívással fordul a magyar lakossághoz, hogy amennyiben csatlakozni kívánnak az adománygyűjtéshez, úgy a www.segelyszervezet.hu oldalon bankkártyával, vagy átutalással a 11705008-20464565-ös számlaszámon „Nepál” megjelöléssel fejezzék ki szolidaritásukat a katasztrófa károsultjai felé – írták.