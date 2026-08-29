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A romokat eltakarító munkagépeket nézik rendõrök az elõzõ napi villámárvíz után a nepáli Nuvakot körzet egyik településén 2026. augusztus 27-én. A halálos áldozatok száma 289-re nõtt, 826 embert, azon belül több mint 520 turistát, köztük három magyart eltûntként tartanak nyilván.
Nyitókép: MTI/AP/Nirandzsan Sresztha

A nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére hirdettek akciót az ökumenikusok

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére – közölte a szervezet.

Rendkívüli erejű villámárvíz söpört végig szerda reggel Nepál és Kína határvidékén, a katasztrófában jelenlegi információk szerint legalább 162 ember meghalt, további 844-et eltűntként keresnek köztük, a Külügyminisztérium tájékoztatása szerint két magyar turistát is – idézték fel.

Hozzátették, hogy a pusztító áradást feltételezések szerint egy földcsuszamlás váltotta ki: a szűk hegyi völgyben kiáradó Bhotekoshi folyó a nepáli kormány tájékoztatása szerint 19 híd mellett 40 kilométernyi utat és 13 vízierőművet, valamint számtalan lakóingatlant sodort el, hatalmas pusztítást hagyva maga után.

Az Ökumenikus Segélyszervezet szolidaritását fejezi ki a bajbajutottak és az őket a helyszínen, emberfeletti küzdelemben segítők felé, melynek jegyében gyűjtést indít a katasztrófa által érintett közösségek támogatására.

A segélyszervezet felhívással fordul a magyar lakossághoz, hogy amennyiben csatlakozni kívánnak az adománygyűjtéshez, úgy a www.segelyszervezet.hu oldalon bankkártyával, vagy átutalással a 11705008-20464565-ös számlaszámon „Nepál” megjelöléssel fejezzék ki szolidaritásukat a katasztrófa károsultjai felé – írták.

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Magyar Péter beszédével megkezdődött az ünnepi emlékhétvége a mohácsi csata 500. évfordulóján – videó

Élő videóközvetítés a cikkben! A mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapi programján beszédet mondott Magyar Péter miniszterelnök. Ezt követően ünnepi szentmise és a csontereklyék elhelyezése következik a Fogadalmi templomban, majd koszorúzást tartanak II. Lajos szobránál, aztán gyászmenet indul a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyre. A szombati hivatalos ceremónia mellett emlékhétvége keretében egész napos családi programokat is tartanak Mohács környékén, a csatát is „újrajátsszák”.
 

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