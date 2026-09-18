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Egy francia bulldog (szerű) kistestű kutya fekszik egy szőnyegen egy etetőtálka mellett.
Nyitókép: Unsplash

Nébih: veszélyes állateledel került a boltokba, megbetegítheti a kedvencét

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A hivatal tájékoztatása szerint a vizsgált állateledel szalmonellát és más, betegséget okozó baktériumokat tartalmazott.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal hivatalos oldalán arról tájékoztatott, hogy mikrobiológiai okok miatt vissza kellett hívni egy népszerű BARF-állateledelt – írja a divany.hu.

A forgalmazó információiból kiderült, hogy a termékből szalmonellát mutattak ki, de magas csíraszámban tartalmazott enterobacteriaceae-t is.

Az érintett állateledelt a gyártó BoRAW And Co Barfstore Kft. visszahívta, a forgalmazó Barfstore üzleteiben visszaveszik. Mindenkit arra kérnek, ne adja oda kutyáinak már megvásárolt eledelt.

A visszahívott termék fontos adatai:

  • Termék neve: Von BARF Professional Lamb Mono
  • Kiszerelés: 1 kg (fagyasztott nyers kutyaeledel)
  • Tételszám (Batch): 24072026
  • Lejárati idő: 31/07/2028
  • Gyártó: MAT GRUPA d.o.o.
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Kezdőlap    Belföld    Nébih: veszélyes állateledel került a boltokba, megbetegítheti a kedvencét

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