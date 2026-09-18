Nébih: veszélyes állateledel került a boltokba, megbetegítheti a kedvencét

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal hivatalos oldalán arról tájékoztatott, hogy mikrobiológiai okok miatt vissza kellett hívni egy népszerű BARF-állateledelt – írja a divany.hu.
A forgalmazó információiból kiderült, hogy a termékből szalmonellát mutattak ki, de magas csíraszámban tartalmazott enterobacteriaceae-t is.
Az érintett állateledelt a gyártó BoRAW And Co Barfstore Kft. visszahívta, a forgalmazó Barfstore üzleteiben visszaveszik. Mindenkit arra kérnek, ne adja oda kutyáinak már megvásárolt eledelt.
A visszahívott termék fontos adatai:
- Termék neve: Von BARF Professional Lamb Mono
- Kiszerelés: 1 kg (fagyasztott nyers kutyaeledel)
- Tételszám (Batch): 24072026
- Lejárati idő: 31/07/2028
- Gyártó: MAT GRUPA d.o.o.