Nébih: veszélyes állateledel került a boltokba, megbetegítheti a kedvencét

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal hivatalos oldalán arról tájékoztatott, hogy mikrobiológiai okok miatt vissza kellett hívni egy népszerű BARF-állateledelt – írja a divany.hu.

A forgalmazó információiból kiderült, hogy a termékből szalmonellát mutattak ki, de magas csíraszámban tartalmazott enterobacteriaceae-t is.

Az érintett állateledelt a gyártó BoRAW And Co Barfstore Kft. visszahívta, a forgalmazó Barfstore üzleteiben visszaveszik. Mindenkit arra kérnek, ne adja oda kutyáinak már megvásárolt eledelt.

A visszahívott termék fontos adatai: