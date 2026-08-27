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Az áradó Trisuli folyó egy villámárvíz után a nepáli Nuvakot körzetben fekvõ Trisuli Bazarban 2026. augusztus 26-án. A hatóságok szerint a villámárvíz nyolc ember halálát okozta, falvakat sodort el, utakat, hidakat, erõmûveket rongált meg a Tibethez közeli területeken.
Nyitókép: Narendra Sresztha

Egy másik magyar is eltűnhetett a villámárvízben

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az eddigi információk szerint a nepáli villámárvíz nyomán két magyar állampolgár biztosan érintett, őket eltűntként jelentették a konzulátus, illetve a Külügyminisztérium felé – közölte szerdán este a külügyi tárca.

Nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között. „A nagykövetségünk, illetve a tiszteletbeli konzulunk folyamatosan készenlétben áll és várja az állampolgári megkereséseket, illetve kapcsolatot tart a helyi hatóságok felé. A Külügyminisztérium konzuli információs központja szintén folyamatosan fogadja a hívásokat” – áll a közleményben.

A tárca ismertetése szerint Nepálban, az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradások után legalább 384 turista, köztük 291 külföldi állampolgár eltűnését jelentették a nepáli turisztikai hivatal közlése alapján. A hatóságok információi szerint 93 helyi lakos, köztük 26 rendőr is eltűnt. Legutóbbi megerősített hírek szerint legalább 157 ember vesztette életét az árvízben.

A közleményben hangsúlyozzák, hogy a New Delhiben található magyar nagykövetség Magyarország nepáli tiszteletbeli konzulján keresztül felvette a kapcsolatot a helyi hatóságokkal. A mentési munkálatok jelenleg is nagy erőkkel folynak.

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