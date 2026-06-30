Radnai Márk cáfolta a híreszteléseket a „neres” tárgyalásokról

A politikus a Facebook-oldalán úgy fogalmazott: senkinek nem adott felhatalmazást arra, hogy a nevében, a közösségük nevében vagy rá hivatkozva bárkivel egyeztessen. "Ha valaki azt állítja, hogy engem képvisel, vagy arra hivatkozik, hogy velem egyeztetett, az egyszerűen nem mond igazat" - szögezte le.

Radnai Márk a bejegyzésében felidézte, hogy hétfőn megjelent egy cikk, amely „azt próbálja sugallni”, mintha rajta vagy az édesapján keresztül „háttéralkukat lehetne kötni”.

A politkus arra utalt, hogy a 444.hu egy fotó alapján arról írt, hogy Rogán Antal embere a választás után találkozott Radnai Márk apjával.

„Valakiknek nagyon fontos, hogy összemossák a nevem a maffiával” – fogalmazott most a Tisza alelnöke. Úgy folytatta: ezzel párhuzamosan több, egymástól független helyről is eljutott hozzá, hogy

vannak, akik a nevére hivatkozva tárgyalnak a ner szereplőivel, befolyást vagy személyes előnyt próbálnak szerezni.

„Ezek nem véletlen egybeesések, ahogy az időzítésük sem az” – állapította meg.

A Tisza alelnöke közölte, régóta kap jelzéseket arról, hogy mi történik a háttérben. „Ha valaki azt hiszi, hogy ezek a szálak soha nem érnek össze... téved. Mindennek rendelt ideje van” – írta Radnai Márk.