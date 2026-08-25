Közmédia: a „népharag” elsodorta a meghallgatásokat

Rápli Róbert (Tisza) bizottsági tag a napirend elfogadása előtt jelezte, hogy több jelentős szervezet is hivatalos levélben kifogásolta az eljárásrendet és a jelölési folyamatot. A szervezetek álláspontja szerint a jelölési folyamat nem felelt meg sem a szakma, sem a társadalom által elvárt legitimációs és kiszámíthatósági követelményeknek – tette hozzá.

A Tisza Párt minél szélesebb társadalmi és szakmai egyeztetést ígért, és nem szeretne elhamarkodott döntést hozni – emelte ki a képviselő, és azt javasolta, hogy halasszák el a meghallgatást, amit a bizottság többsége támogatott.

Szentkirályi Alexandra (Fidesz), a bizottság elnöke szerint ez az eljárás méltatlan, és jól példázza, hogy sok sebből vérzik a pályázati folyamat. Az ülés után a bizottság informális beszélgetést folytatott a jelöltekkel, amelyen a sajtó nem vehetett részt. Ezután Szentkirályi Alexandra újságíróknak úgy fogalmazott, „káoszba fulladt” a jelölési eljárás, mert

a szakmai szervezetekre vonatkozó eljárásrend kialakítása „keszekuszára” sikerült.

Szentkirályi Alexandra felrótta a kormánypártnak, hogy miközben folyamatosan sürgette a testület felállítását, mégis egyedül a Tisza nem nevezte meg határidőre a jelöltjét a testületbe. „Ez az a kaotikus és önkényes működési modell, amely az elmúlt hónapokban minden területen jellemző volt” – jelentette ki a politikus.

Radnai Márk, a bizottság tiszás alelnöke újságíróknak azt mondta: nagyon fontos, hogy az eljárási és a jogszabályi rendelkezések betartásával történjen a Független Közmédia Testület tagjainak kiválasztása, hogy egy független, modern, innovatív és legitim közmédia jöhessen létre.

Ennek érdekében megvizsgálják a szakmai szervezetek észrevételeit. A bizottság várhatóan jövő héten ülésezik újra

– tette hozzá.

Radnai Márk a kifogást benyújtó szervezeteket nem nevezte meg, csupán annyit mondott, „sok szervezet írta alá” a hivatalos levelet.

Kérdésre válaszolva kifejtette, hogy véleménye szerint nem a jelöltek szakmai megkérdőjelezése a cél, hanem a jelölőszervezetek jogállásának tisztázása.

Elmondta azt is, hogy az ülés berekesztése után a jelöltek álláspontjára is kíváncsiak voltak, azt kérdezték tőlük, ők hogyan látták a folyamatot.

A három szakmai jelölt nem kívánt nyilatkozni a sajtónak, úgy fogalmaztak, még próbálják megérteni a történteket.

A július 26-án hatályba lépett médiatörvény-módosítás értelmében létrejövő Független Közmédia Testületbe három tagot a kormánypárt, hármat az ellenzék, további hármat pedig médiaszakmai szervezetek jelölhetnek. A Közszolgálati Tanács által lefolytatott eljárás során Bayer Judit médiajogász, kutató, Sükösd Miklós szociológus, médiakutató (a nyitóképen középen) és Kollár Árpád költő, irodalomszervező lettek a médiaszakmai jelöltek. A tagok megbízatása két évre szól majd.

A testület gyakorolja az Országgyűlés által ráruházott tulajdonosi jogokat a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap átalakulásával létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. és a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. felett.