ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.6
usd:
313.1
bux:
148374.28
2026. augusztus 5. szerda Krisztina
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

39 fok, vízhiány, vasúti lassítások – helyzetjelentést adott ki a kormány

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Már folyamatos a vízszolgáltatás a Pest vármegyei Tápiószelén, ahol kedden 2339 lakost érintő vízhiány volt – közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett szerdai 12 órai gyorsjelentésében a kormany.hu oldalon.

A tájékoztatás szerint a szolgáltató úgynevezett nyomásmenedzsmentet hajtott végre, csökkentette a szivattyú frekvenciáját, ennek eredményeként a szolgáltatás továbbra is folyamatos, mindenhol megfelelő minőségű és mennyiségű víz jut a felhasználókhoz.

A fővárosi Gazdagréti téren elhárították a csőtörést, a Fejér vármegyei Csabdi-Vasztélypusztán a megnövekedett fogyasztás miatt kialakult vízhiány csökkentése érdekében a Magyar Honvédség folytatja a vízszállítást.

A Tolna vármegyei Döbröközön a megnövekedett felhasználói ivóvízfogyasztást a vízellátó rendszer kapacitása nem tudta kiszolgálni, a víztárolónál a szolgáltató tartálykocsis töltést alkalmaz.

A közleményben azt írták:

a legmagasabb hőmérséklet országosan és Budapesten is 39 Celsius-fok volt szerda délelőtt, csapadék kizárt.

A szociális ellátórendszerben az előző jelentés óta nem történt rendkívüli esemény.

Az egészségügyben túlhevülés miatti betegellátás szerda délelőtt három esetben történt.

A közlekedésben már 19 vasútvonalon van érvényben ideiglenes, magas hőmérséklet miatti sebességkorlátozás.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint 39 erdő- és vegetációtűzről érkezett bejelentés.

A Magyar Honvédség Budapest XI. kerületébe ezer zacskó vizet szállított ki.

A Paksi Atomerőmű aktuális villamosenergia-termelési kapacitása jelenleg 230 megawatt.

A tájékoztatás szerint 1361 helyszínen volt vízosztás, 817 helyszínen pedig párakapu üzemel.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    39 fok, vízhiány, vasúti lassítások – helyzetjelentést adott ki a kormány

hőség

vízhiány

hőségriasztás

vízszolgáltatás

tápiószele

pest vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
39 fok, vízhiány, vasúti lassítások – helyzetjelentést adott ki a kormány

39 fok, vízhiány, vasúti lassítások – helyzetjelentést adott ki a kormány
Már folyamatos a vízszolgáltatás a Pest vármegyei Tápiószelén, ahol kedden 2339 lakost érintő vízhiány volt – közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett szerdai gyorsjelentésében a kormany.hu oldalon.
 

Nem sikerült visszafogni az áramfogyasztást kedd este

Szűts Ildikó: így spórolnak a budapesti strandok és fürdők – a vendégek szinte észre sem veszik

Szakértő: négy évre vagyunk attól, hogy Paks kiesése ne legyen gond

Jövő kedden új köztársasági elnököt választhat az Országgyűlés

Jövő kedden új köztársasági elnököt választhat az Országgyűlés

Az alkotmányozás idejére hivatalba lépő köztársasági elnök személyéről egyelőre semmi hír, egy napirendi kiegészítési javaslat került fel a parlament honlapjára. A Tisza-frakció kezdeményezte, hogy a jövő heti plenáris ülésen az Országgyűlés döntsön az új köztársasági elnök személyéről, és a napokban tárgyalnak a kérdésről.
 

Itt a Fidesz álláspontja a jövő keddi államfőválasztásról

A gyógyszeráfa és az iskolák autonómiája is sorra kerül a parlamentben

Baka Andrással egyeztetett Magyar Péter

Jelentősen megváltozhat a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga

VIDEÓ
Sziget: kinek kell még az egy hét együttlét? Gerendai Károly, Inforádió, Aréna
Mikor csapnak le az első ukrán gyártású Patriot-rakéták? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet sikeres magánszínházat csinálni? Puskás Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.05. szerda, 18:00
Bóka János
a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Emberfeletti küzdelem zajlik Magyarországon, már a hadsereget is bevetették a pusztító lángok ellen

Emberfeletti küzdelem zajlik Magyarországon, már a hadsereget is bevetették a pusztító lángok ellen

Sikerült körülhatárolni a székesfehérvári Feketehegyen keletkezett tüzet, de az érintett lakók egyelőre nem térhetnek vissza otthonaikba. Az öt beavatkozási helyszín közül négynél már az utómunkálatok zajlanak, egy területen azonban továbbra is nyílt lánggal ég a tűz. A lángok megfékezésén több mint 70 tűzoltó dolgozik, a védekezést pedig széles körű összefogás segíti: a Városgondnokság, a Honvédség, a Videoton Holding és környező mezőgazdasági telepek tartálykocsijai is vizet szállítanak a helyszínre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ismét megnyílik a népszerű balatoni strand: feloldották a fürdési tilalmat, újra várják a fürdőzőket

Ismét megnyílik a népszerű balatoni strand: feloldották a fürdési tilalmat, újra várják a fürdőzőket

Egy hét után reggel újra megnyitották Keszthelyen a Helikon Strandot.

BBC
Business Sport Travel Science
Left-wing political outsider wins Democratic Senate primary in Michigan

Left-wing political outsider wins Democratic Senate primary in Michigan

Abdul El-Sayed, the son of Egyptian immigrants, would be the first Muslim US senator if elected in November.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 5. 16:38
Újabb vonatgázolás, mindkét irányba lebénult a vasúti fővonal
2026. augusztus 5. 16:14
Itt a Fidesz álláspontja a jövő keddi államfőválasztásról
×
×