39 fok, vízhiány, vasúti lassítások – helyzetjelentést adott ki a kormány

A tájékoztatás szerint a szolgáltató úgynevezett nyomásmenedzsmentet hajtott végre, csökkentette a szivattyú frekvenciáját, ennek eredményeként a szolgáltatás továbbra is folyamatos, mindenhol megfelelő minőségű és mennyiségű víz jut a felhasználókhoz.

A fővárosi Gazdagréti téren elhárították a csőtörést, a Fejér vármegyei Csabdi-Vasztélypusztán a megnövekedett fogyasztás miatt kialakult vízhiány csökkentése érdekében a Magyar Honvédség folytatja a vízszállítást.

A Tolna vármegyei Döbröközön a megnövekedett felhasználói ivóvízfogyasztást a vízellátó rendszer kapacitása nem tudta kiszolgálni, a víztárolónál a szolgáltató tartálykocsis töltést alkalmaz.

A közleményben azt írták:

a legmagasabb hőmérséklet országosan és Budapesten is 39 Celsius-fok volt szerda délelőtt, csapadék kizárt.

A szociális ellátórendszerben az előző jelentés óta nem történt rendkívüli esemény.

Az egészségügyben túlhevülés miatti betegellátás szerda délelőtt három esetben történt.

A közlekedésben már 19 vasútvonalon van érvényben ideiglenes, magas hőmérséklet miatti sebességkorlátozás.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint 39 erdő- és vegetációtűzről érkezett bejelentés.

A Magyar Honvédség Budapest XI. kerületébe ezer zacskó vizet szállított ki.

A Paksi Atomerőmű aktuális villamosenergia-termelési kapacitása jelenleg 230 megawatt.

A tájékoztatás szerint 1361 helyszínen volt vízosztás, 817 helyszínen pedig párakapu üzemel.