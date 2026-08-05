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A legnagyobb magyar folyami lapátkerekes gõzhajó, a Szõke Tisza roncsa a Szeged melletti tápéi öbölnél 2020. július 1-jén. A Ganz-hajógyár újpesti üzemében 1917-ben épült és eredetileg IV. Károly névre keresztelt, több mint 77 méteres kétkéményes gõzös 2012-ben süllyedt el és 2019 októberében hozták a víz felszínére, majd 2020 januárjában vontatták ki a partra.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Lángok csaptak fel a legendás Szőke Tiszán

Infostart / MTI

Tűz keletkezett a Magyarországon épült legnagyobb lapátkerekes gőzös, a 2020-ban a Tiszából kiemelt Szőke Tisza roncsainál Szegeden – közölte a katasztrófavédelem.

A magasfüves vegetáció kapott lángra Szegeden, a Kőrös sor közelében, a Tápéi-öbölben. A lángok meggyújtották az ott elhelyezett Szőke Tisza gőzhajó maradványait is. A szegedi hivatásos tűzoltók több vízsugárral és kéziszerszámokkal oltják a vegetációt, illetve a hajó alsó szintjét.

Megfékezték a lángokat a Magyarországon épült legnagyobb lapátkerekes gőzös, a 2020-ban a Tiszából kiemelt Szőke Tisza roncsainál szerda délután Szegeden – közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Szegedről és Hódmezővásárhelyről 16 tűzoltó érkezett a helyszínre, több vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották a növényzetet, illetve a hajó alsó szintjét. A lángok mintegy ötszáz négyzetmétert, valamint a hajó egy részét érintették. A tűzoltók tovább hűtik a hajtótestet, illetve megfigyelik a roncsot - tudatta a szóvivő.

A Szőke Tisza a Ganz-hajógyár újpesti üzemében készült el 1917-ben, a több mint 77 méteres kétkéményes gőzös akkor a IV. Károly nevet kapta. A hajónak a monarchia felbomlását követően a Sas, majd 1930-ban a Szent Imre nevet adták. A gőzös a II. világháború alatt Ausztriába került, csak 1947-ben érkezett vissza Magyarországra. Nevét 1950-ben Felszabadulásra változtatták, majd 1957-58-ban felújították és átépítették sétahajóvá.

1976-ban vonták ki a forgalomból, ezt követően állóhajóként üzemelt a fővárosban, két évvel később került Szegedre, ahol az 1980-as években étteremként, majd diszkóhajóként működött.

A leromlott állapotú hajót 2000-ben vontatták a Tápéi-öbölbe, ahol 2012-ben elsüllyedt.

A legnagyobb magyar folyami lapátkerekes gőzhajó 2017 decemberében került a Hajózásért Alapítvány tulajdonába, amit kifejezetten a Szőke Tisza megmentésére hozott létre Varga Mihály, a KÉSZ Csoport alapítója, valamint Portás Csaba, az ügyért évek óta elkötelezett hajózási szakember. A hajó maradványait 2020-ban emelték ki.

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