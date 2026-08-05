Újabb vonatgázolás, mindkét irányba lebénult a vasúti fővonal

A Sopronból 14.21-kor Budapest-Kelenföldre elindult Scarbantia InterCity Nagyszentjános után elütött egy embert, aki a balesetben meghalt.

A másik vágányon közlekedő, Szombathelyre tartó Savaria InterCity a baleset helyszíne előtt megállt - írták.

A Budapest–Győr vasútvonalon Budaörs és Biatorbágy között szerda reggel is baleset történt, elgázolt egy embert a vonat. A Mávinform közlése szerint az Oroszlányból 6:35-kor a Déli pályaudvarra elindult S12-es vonat (4427) Budaörs előtt elütött egy embert. A törökbálinti hivatásos tűzoltók segítették a következő vonatra történő átszállást. A szerelvényen több mint háromszáznegyvenen utaztak.

Az Infostart olvasói beszámolóból úgy értesült, hogy az utasok egy emberi test méretű fekete takarófóliát láttak a sín mellett a vonat ablakából.