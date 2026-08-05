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Nyitókép: Unsplash

Ingatlanokat is elért a fehérvári tűz, 61 embert kitelepítettek – videón a lángok terjedése

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A kigyulladt tarlóról hamar a lakott terület felé terelte a lángokat a szél, több mint hetven tűzoltó dolgozik a helyszínen. A polgármester szerint lassan győz a katasztrófavédelem. 150 hektáron van tűz, a Kőrösi utca 35. szám alatti házból ötven, az Izabella utcából pedig tizenegy embert menekítettek ki a rendőrök. Utóbbi utcában leégett három hétvégi ház, és tüzet fogott egy személyautó is, a Kőrösi utcában gaz, avar égett, a lángok tanyákra jelentenek veszélyt.

Több ingatlant is elért a tűz Sékesfehérvárehérvár határában – írja Cser-Palkovics András polgármester tájékoztatása alapján az fmc.hu.

A városvezető azt írta: az Izabella utcában a zártkerti épületeket elérte a tűz, arra viszont nyomatékosan megkért minden, a környéken élőt, hogy csak akkor hagyja el az ingatlanát, ha erre a hatóságok megkérik. Azokat a lakókat, akik nem tudnak visszatérni az ingatlanukba, a Feketehegy-Szárazréti Közösségi (Művelődési) Házban vízzel és élelemmel várja az önkormányzat.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a nagy kiterjedésű tarlótűz a feltámadt szélnek köszönhetően gyorsan a lakott terület felé kezdett terjedni, a helyszínen több mint 70 önkéntes és hivatásos tűzoltó dolgozik. A rendőrség már korábban felszólította a leginkább veszélyeztetett házak lakóit, hogy hagyják el ingatlanaikat.

Cser-Palkovics András arra is megkérte a környéken lakókat, hogy ne menjenek oda személyesen ellenőrizni, hogy az ő ingatlanukban keletkezett-e kár, erről az önkormányzat értesíteni fogja az érintett tulajdonosokat.

A polgármester 16:30 körül jelezte Facebook-oldaláűn, hogy a tűzoltóknak sikerült körülhatárolniuk a tüzet, és a helyzet stabil, 5 beavatkozási helyszínből 4 helyen utómunkák vannak, 1 helyen van még nyílt lánggal égés.

Az utómunkálatok azonban a szél miatt még további órákig is tarthatnak. A városvezető a helyszínről bejelentkezve, videóban köszönte meg az összefogást és az áldozatos munkát mindenkinek, aki részt vett a tarlótűz megfékezésében:

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Kezdőlap    Belföld    Ingatlanokat is elért a fehérvári tűz, 61 embert kitelepítettek – videón a lángok terjedése

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