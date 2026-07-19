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Nyitókép: Twenty47studio/Getty Images

Négyes ütközés és szalagkorlátos baleset is történt, kilométeres dugók az M1-esen

Infostart / MTI

Négy személygépjármű ütközött össze az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya térségében, az átterelt sávban.

Az Útinform közlése szerint az 58-as kilométernél a helyszínelés idejére a forgalmat megállították, a hatóságok a 61-es kilométernél a külső sávba terelik a forgalmat. Hozzátették, a torlódásba ragadt gépjárműveket a balesetnél elengedik a Hegyeshalom felé vezető oldal belső sávján. A torlódás több kilométer hosszú a főváros felé.

Torlódik a forgalom az M1-es autópálya Lébény és a Győr közötti szakaszán is a főváros felé. Ott egy személygépjármű szalagkorlátnak ütközött, a 133-as kilométernél a belső és a külső sávot lezárták, a forgalom a leállósávban halad. Ott a torlódás meghaladja a 7 kilométert.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

(A nyitókép illusztráció.)

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Kezdőlap    Belföld    Négyes ütközés és szalagkorlátos baleset is történt, kilométeres dugók az M1-esen

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