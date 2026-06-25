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Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelõs miniszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. május 26-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Tarr Zoltán: míg a határon túli civileknek nulla forint, fociakadémiáknak 6 milliárd jutott

Infostart / MTI

A határon túli magyar közösségek támogatására szánt keretből idén áprilisig 6 milliárd forintot utaltak ki szomszédos országbeli futballakadémiáknak egyedi kérelmek alapján, míg a pályázati felhívás keretében pályázó civileknek nulla forintot adtak – közölte Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

Tarr Zoltán a határon túli magyar közösségek támogatásának problémáiról szóló bejegyzésében arról számolt be, hogy a kisösszegű civil pályázatok már 2025 decemberében beérkeztek, de a kormányváltásig egyetlen fillért sem utaltak el.

Mint írta, az államapparátus kapacitásait ehelyett más kötötte le: egyedi kérelmeket százával fogadtak el és fizettek ki 2026 áprilisáig. „A kormányváltásig így több tízmilliárd forintot fizettek ki egyedi kérelmek alapján, a külhoni civileknek szóló pályázati felhívások alapján pedig 0, azaz nulla forintot” – fogalmazott a miniszter.

Tarr Zoltán bejegyzésében egyebek mellett arra is kitért, hogy „hasonlóan a magyarországi helyzethez, gyanítható, hogy nagy mennyiségű magyar adóforinthoz fértek hozzá az Orbán-rendszerhez hű oligarchák, kalandorok és félvilági alakok – ezeket saját hatalmuk építésére fordíthatták a helyi magyar közösségek érdekeivel szemben”. Minden szabálytalanul elköltött támogatásnak következménye lesz – tette hozzá.

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