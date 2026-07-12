Ha igaz, ebben a városban a legjobb az élet

Az Economist Intelligence Unit (EIU) friss, 2026-os Global Liveability Index című listája szerint idén is Koppenhága nyerte el a világ legélhetőbb városa címet, immár második egymást követő évben – írja a BBC híradása nyomán az Index.

A lap összesen 173 várost vett górcső alá olyan fő szempontok szerint, mint a stabilitás, az egészségügy, a kultúra és környezet, az oktatás, valamint az infrastruktúra.

Mint írják, mind a dobogósok, mind az első tíz helyezett jól mutatja, hogy Európa és Ausztrália városai továbbra is uralják a mezőnyt: a top öt Koppenhága mögött Bécs, Melbourne, Sydney és Zürich. A lista első tíz helyén emellett Genf, Oszaka, Adelaide, Vancouver és Tokió is szerepel.

Az 5 legélhetőbb város tehát így néz ki az EIU összeállítása szerint: