Nálunk a legmagasabb az üzemanyagár a térségben, közelít az ársapka

A RTL Hiradó riportjában arról számoltak be, hogy a hazai töltőállomásokon tapasztalható drágulás hátterében szakértők elsősorban a régiós átlagnál magasabb áfakulcsot, valamint az üzemanyag-forgalmazókat terhelő kiskereskedelmi különadót jelölték meg.

A Magyar Ásványolaj Szövetség szakmai várakozásai szerint a nemzetközi folyamatok – különösen az iráni tűzszünet összeomlása és az orosz gázolajexport-tilalom – következtében fennáll a kockázata annak, hogy rövid időn belül az üzemanyagárak elérhetik a korábbi hatósági ársapka szintjét.

A piaci folyamatokhoz igazodva szerdán a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 4 forinttal emelkedett, míg a benzin beszerzési ára változatlan maradt. A legfrissebb adatok szerint a 95-ös benzin országos átlagára 584 forint, a gázolajé pedig 605 forint környékén alakul.

A miniszter elégedett

Ezzel párhuzamosan Kapitány István energetikai miniszter bejelentette: az ország kőolajtartalékát sikerült teljes egészében visszatölteni. A készletek korábban – a korábbi évek hatósági ársapkás rendszere idején – a felére csökkentek, azonban a jelenlegi készletfeltöltési folyamat lezárultával az energiaellátás biztonsága újra a stabil szinten áll.