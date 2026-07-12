Pont kerülhetett az egyik legnagyobb vakcinavita végére

A kanadai, brit, hongkongi és amerikai kutatók által készített áttekintés szerint az mRNS-vakcinák nemcsak a Covid-19 elleni védekezésben bizonyítottak, hanem ígéretes platformot jelentenek más fertőző betegségek – például az influenza és az RSV – elleni oltások, valamint egyes daganatterápiák fejlesztésében is. A szerzők hangsúlyozzák, hogy

az mRNS-vakcinák nem módosítják az emberi DNS-t: az mRNS nem jut be a sejtmagba, a genetikai utasítás és a lipid nanorészecskék pedig lebomlanak a szervezetben.

A kutatás szerint a Covid-19 elleni első mRNS-vakcinák két adag után 90 százalék feletti hatékonyságot mutattak a klinikai vizsgálatokban. Egy 68 tanulmányt összegző elemzés alapján az oltások

az első hetekben 87 százalékkal csökkentették a fertőzés,

93 százalékkal a kórházi kezelés,

94 százalékkal pedig a halálozás kockázatát.

Bár a fertőzés elleni védelem idővel és az új variánsok megjelenésével mérséklődött, az emlékeztető oltások fenntartották a súlyos betegség elleni magas szintű védelmet – ídézi a Futurism tudományos hírportál hírét az atv.hu.

Az áttekintés a mellékhatásokat is értékelte. A súlyos nemkívánatos események ritkák, és a kutatók szerint az oltások előnyei egyértelműen meghaladják a kockázatokat. A szívizom- és szívburokgyulladás főként fiatal férfiaknál fordult elő kis számban: a becslések szerint a Pfizer–BioNTech vakcinájánál egymillió dózisra 12,6, a Moderna készítményénél 35,6 eset jutott. Az anafilaxia még ritkább volt, a Pfizer-vakcinánál egymillió dózisra 4,7 esetet becsültek, míg a gyakoribb mellékhatások – például a karfájdalom, a fáradtság és a láz – többnyire enyhék voltak, és néhány napon belül elmúltak.

A szerzők szerint az mRNS-vakcinák gyermekeknél, várandósoknál és immunhiányos embereknél is hatékony védelmet nyújtottak, ugyanakkor kiemelték a biztonsági adatok folyamatos nyomon követésének, a ritka mellékhatások hosszú távú vizsgálatának és a közérthető tájékoztatásnak a fontosságát. A kutatást vezető Anna Blakney szerint a több milliárd beadott dózisnak köszönhetően ma már rendkívül erős tudományos bizonyíték támasztja alá, hogy az mRNS-vakcinák biztonságos és hatékony technológiát jelentenek.