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Nyitókép: Lázár János/Facebook

Lázár János és az alapítványi nyereség

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A Lázár János elnökletével működő Jövő Nemzedék Földje Alapítvány – az alapítványi kezelésben lévő társaságok eredményei alapján – jelentős bevételre tett szert 2025-ben. Bár a portfólió részét képező Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. 831 millió forintos veszteséget könyvelt el, a többi kezelt állami társaság eredményei ellensúlyozták a gazdasági teljesítményt.

Az ATEV Zrt. 2025-ben 3,4 milliárd forintos nyereséget ért el, amelyből az alapítvány 4 milliárd forint osztalékot vett ki. A beszámolók szerint a társaság árbevételének növekedése összefüggésben állt a száj- és körömfájás-járvánnyal, amely során a cég részt vett a járványügyi hatósági intézkedésekben, így a kényszervágásokban és a megsemmisítési feladatokban – írja a 24.hu.

A Concordia Közraktár Zrt. szintén nyereségesen zárta az évet: 1,1 milliárd forint adózás utáni eredménnyel, amelyből

egymilliárd forint osztalékot fizettek ki az alapítvány felé.

A pénzügyi jelentés szerint a társaság üzemi szinten veszteséges volt, a nyereség forrása elsősorban ingatlanértékesítésből származott: a cég többek között egy budapesti, Keleti Károly utcai ingatlant, valamint egy faddi raktártelepet értékesített.

A Jövő Nemzedék Földje Alapítvány kuratóriumának elnöki pozícióját korábban Lázár János töltötte be,

azonban a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszer átalakítása során az alapítói jogok a napokban az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterhez kerültek.

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Kezdőlap    Belföld    Lázár János és az alapítványi nyereség

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