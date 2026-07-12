Lázár János és az alapítványi nyereség

Az ATEV Zrt. 2025-ben 3,4 milliárd forintos nyereséget ért el, amelyből az alapítvány 4 milliárd forint osztalékot vett ki. A beszámolók szerint a társaság árbevételének növekedése összefüggésben állt a száj- és körömfájás-járvánnyal, amely során a cég részt vett a járványügyi hatósági intézkedésekben, így a kényszervágásokban és a megsemmisítési feladatokban – írja a 24.hu.

A Concordia Közraktár Zrt. szintén nyereségesen zárta az évet: 1,1 milliárd forint adózás utáni eredménnyel, amelyből

egymilliárd forint osztalékot fizettek ki az alapítvány felé.

A pénzügyi jelentés szerint a társaság üzemi szinten veszteséges volt, a nyereség forrása elsősorban ingatlanértékesítésből származott: a cég többek között egy budapesti, Keleti Károly utcai ingatlant, valamint egy faddi raktártelepet értékesített.

A Jövő Nemzedék Földje Alapítvány kuratóriumának elnöki pozícióját korábban Lázár János töltötte be,

azonban a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszer átalakítása során az alapítói jogok a napokban az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterhez kerültek.