Az oroszok tengeri fájdalmakat okoztak Ukrajnának

A minisztérium szerint az Odtransz logisztikai központját is talált érte, mindemellett katonai szállítmányokat semmisítettek meg, hajókat és egy komphajót süllyesztettek el.

"Az éjszaka folyamán az Oroszországi Föderáció fegyveres erői levegőből indított nagy hatótávolságú, precíziós fegyverekkel és drónokkal csoportos csapást mértek. Ennek következtében megsemmisültek Odesszában, illetve az Odessza megyei Csernomorszkban a kikötői infrastruktúra létesítményei, amelyeket katonai célú szállítmányok, valamint üzemanyagok és kenőanyagok kirakodására, illetve raktározására használtak, valamint az ezeket az árukat az ukrán kikötőkbe szállító tengerjáró hajók és egy komp" - áll a közlésben.

A minisztérium szerint egy szárazáru-szállító hajót és egy tengeri drónok indítására átalakított - járőrhajóként szolgáló - halászhajót is elsüllyesztettek.