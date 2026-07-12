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A Comore-szigeteken bejegyzett Kubrosli Y teherhajó az odesszai gabonakikötőben 2022. augusztus 19-én. A fekete-tengeri ukrán kikötőkből augusztus 1-jén újraindult az Ukrajna ellen február 24-én indított orosz támadás óta szünetelő gabonakivitel.
Nyitókép: MTI/EPA/STR

Az oroszok tengeri fájdalmakat okoztak Ukrajnának

Infostart / MTI

Az orosz hadsereg csapást mért a csernomorszki és odesszai kikötői infrastruktúrára - közölte vasárnap a moszkvai védelmi tárca.

A minisztérium szerint az Odtransz logisztikai központját is talált érte, mindemellett katonai szállítmányokat semmisítettek meg, hajókat és egy komphajót süllyesztettek el.

"Az éjszaka folyamán az Oroszországi Föderáció fegyveres erői levegőből indított nagy hatótávolságú, precíziós fegyverekkel és drónokkal csoportos csapást mértek. Ennek következtében megsemmisültek Odesszában, illetve az Odessza megyei Csernomorszkban a kikötői infrastruktúra létesítményei, amelyeket katonai célú szállítmányok, valamint üzemanyagok és kenőanyagok kirakodására, illetve raktározására használtak, valamint az ezeket az árukat az ukrán kikötőkbe szállító tengerjáró hajók és egy komp" - áll a közlésben.

A minisztérium szerint egy szárazáru-szállító hajót és egy tengeri drónok indítására átalakított - járőrhajóként szolgáló - halászhajót is elsüllyesztettek.

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