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Nyitókép: Unsplash

A hőség után jött az újabb csapás a Balatonnak

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A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a forróbb időben pont a tó saját párolgása óvta meg a vizet attól, hogy gyorsabban elillanjon, ennek a hatásnak a hűvösebb, szelesebb idővel azonban vége.

Néhány nappal ezelőtt még a rendkívüli hőkupola hatására a Balaton vízhőmérséklete is kritikusan magas értékeket ért el – emlékeztetett a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a BalatonScience oldalán közzétett közleményében.

Azóta markáns időjárás-változás következett be: az ország több pontján hidegrekordok dőltek meg, és a tó vize is több fokkal lehűlt a teljes vízoszlopban. Mint írják, elsőre ez arra engedne következtetni, hogy a hűvösebb idő egyben kisebb párolgást is jelent. A valóság azonban ennél összetettebb.

A hőkupola idején a Balaton felszíne rendkívül felmelegedett, miközben a vízfelszín felett magas páratartalmú, vízgőzben gazdag légréteg alakult ki.

Ez a „páraburok” csökkentette a vízfelszín és a levegő közötti vízgőznyomás-különbséget, így önmagában mérsékelte a párolgás intenzitását.

Ráadásul a hőkupolát többnyire gyenge légmozgás kísérte, ami tovább csökkentette a párolgás hatékonyságát.

Ezzel szemben az elmúlt napok hűvösebb időjárásával szárazabb légtömegek érkeztek, és a szél is jelentősen megerősödött. A szél folyamatosan elszállítja a vízfelszín fölött felhalmozódó vízgőzt, ezért a levegő ismét nagyobb mennyiségű nedvességet tud felvenni. Emiatt – még az alacsonyabb vízhőmérséklet ellenére is – a párolgás intenzívebbé válhat. Ennek következtében a Balaton vízszintje jelenleg megközelítőleg napi 1 centiméterrel csökken, ami mintegy 6 millió köbméter vízveszteséget jelent naponta. Ez jól mutatja, hogy a párolgást nem kizárólag a hőmérséklet határozza meg: legalább ilyen fontos szerepet játszik a levegő páratartalma, a szél erőssége és a légköri viszonyok alakulása is – írja a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet.

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Kezdőlap    Tudomány    A hőség után jött az újabb csapás a Balatonnak

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