A Fidesz már mindent kifizetett, Magyar Péter széttárta kezeit

A kormányfő elmondta: az idei esztendőben szolidabb és visszafogottabb ünnepi rendezvényekre számíthatnak az emberek, mint az előző kormányzati ciklusokban – vette észre a válaszfolyamban a szeretlekmagyarország,hu.

A miniszterelnök ugyanakkor jelezte, hogy a tűzijátékot és a drónshow-t még a korábbi kormány rendelte meg és fizette ki, ezért ezek megtartásáról már nem volt lehetőségük döntést hozni.

A programokról szólva Magyar Péter kiemelte: a zene és a tánc idén sem marad el, továbbá augusztus 20-án központi rendezvényt tartanak a Parlament előtt.