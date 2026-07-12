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Tűzijáték a Duna felett Budapesten az államalapítás és államalapító Szent István király ünnepén 2024. augusztus 20-án. Balról az Országház.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

A Fidesz már mindent kifizetett, Magyar Péter széttárta kezeit

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Magyar Péter miniszterelnök a közösségi médiában közzétett kérdezz-felelek (AMA) beszélgetés során az augusztus 20-ai nemzeti ünneppel kapcsolatos tervekről is tájékoztatást adott.

A kormányfő elmondta: az idei esztendőben szolidabb és visszafogottabb ünnepi rendezvényekre számíthatnak az emberek, mint az előző kormányzati ciklusokban – vette észre a válaszfolyamban a szeretlekmagyarország,hu.

A miniszterelnök ugyanakkor jelezte, hogy a tűzijátékot és a drónshow-t még a korábbi kormány rendelte meg és fizette ki, ezért ezek megtartásáról már nem volt lehetőségük döntést hozni.

A programokról szólva Magyar Péter kiemelte: a zene és a tánc idén sem marad el, továbbá augusztus 20-án központi rendezvényt tartanak a Parlament előtt.

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Kezdőlap    Belföld    A Fidesz már mindent kifizetett, Magyar Péter széttárta kezeit

tűzijáték

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augusztus 20

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Tisza-kormány: több bejelentést is tett Magyar Péter a Redditen, hétfőn szavaznak az Alaptörvény módosításáról

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