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A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban tartott politikai fórumon az erdélyi Tusnádfürdõn 2025. július 26-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Kiderült, mikor tartja idei tusnádfürdői előadását Orbán Viktor – van más is

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Nyilvánosságra hozták Orbán Viktor hagyományos tusnádfürdői előadásának időpontját. A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) szervezői szerint a miniszterelnök július 25-én, szombaton 10.30-kor tartja meg beszédét.

A tusnádfürdői előadás évek óta a rendezvény egyik legfontosabb programja. Orbán Viktor korábbi beszédeiben rendszeresen külpolitikai és stratégiai kérdésekről, valamint a kormány előtt álló feladatokról beszélt, ezért az eseményt rendre kiemelt figyelem övezi.

A szervezők közölték, hogy a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A jelentkezést legkésőbb július 23-án éjfélig lehet leadni a hivatalos felületen, a beléptetési szabályokat pedig a rendezvény biztonságos lebonyolítása és a nagy érdeklődés miatt vezetik be – számolt be az Index.

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Kezdőlap    Belföld    Kiderült, mikor tartja idei tusnádfürdői előadását Orbán Viktor – van más is

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