Kiderült, mikor tartja idei tusnádfürdői előadását Orbán Viktor – van más is

A tusnádfürdői előadás évek óta a rendezvény egyik legfontosabb programja. Orbán Viktor korábbi beszédeiben rendszeresen külpolitikai és stratégiai kérdésekről, valamint a kormány előtt álló feladatokról beszélt, ezért az eseményt rendre kiemelt figyelem övezi.

A szervezők közölték, hogy a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A jelentkezést legkésőbb július 23-án éjfélig lehet leadni a hivatalos felületen, a beléptetési szabályokat pedig a rendezvény biztonságos lebonyolítása és a nagy érdeklődés miatt vezetik be – számolt be az Index.