Az AI-t is bevetette a NAV ellen

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei munkatársai törölték egy új kisvállalkozás adószámát, mivel bejelentett székhelye nem felelt meg az előírásoknak: az ingatlan állapota nem volt alkalmas gazdasági tevékenységre, valamint sem cégtábla, sem postaláda nem biztosította a kapcsolattartás lehetőségét – ismertette az esetet a NAV.

A közlemény szerint a vállalkozó azonban rövid időn belül fotókkal próbálta igazolni, hogy székhelye megfelel a működéshez, és adószáma visszaállítását kérte.

A revizorok megkérdőjelezték az extra gyors állapotváltozást, és

megtalálták a mesterségesen létrehozott képek ellentmondásait,

majd az újabb helyszíni ellenőrzés is igazolta, hogy a felvételeket meghamisították.

Az ügyfél adószámát nem kapta vissza, ráadásul még a büntetőjogi következmények lehetősége is felmerült a hatóságok megtévesztése miatt, ugyanis mindenki felelős a hivatalhoz benyújtott dokumentumok valóságtartalmáért.