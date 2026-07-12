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Egy mesterséges intelligenciát szimbolizáló robotfigura egy laptop előtt.
Nyitókép: Unsplash

Az AI-t is bevetette a NAV ellen

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Mesterséges intelligenciával, szerkesztőprogrammal manipulált fotókkal akarta kijátszani a NAV-ot egy vállalkozó, hogy visszakapja adószámát. Az ellenőrök azonban ismerték a képek helyszínét, és fenntartással fogadták a hirtelen megváltozott valóságot. A trükközésnek akár büntetőjogi következménye is lehet.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei munkatársai törölték egy új kisvállalkozás adószámát, mivel bejelentett székhelye nem felelt meg az előírásoknak: az ingatlan állapota nem volt alkalmas gazdasági tevékenységre, valamint sem cégtábla, sem postaláda nem biztosította a kapcsolattartás lehetőségét – ismertette az esetet a NAV.

A közlemény szerint a vállalkozó azonban rövid időn belül fotókkal próbálta igazolni, hogy székhelye megfelel a működéshez, és adószáma visszaállítását kérte.

A revizorok megkérdőjelezték az extra gyors állapotváltozást, és

megtalálták a mesterségesen létrehozott képek ellentmondásait,

majd az újabb helyszíni ellenőrzés is igazolta, hogy a felvételeket meghamisították.

Az ügyfél adószámát nem kapta vissza, ráadásul még a büntetőjogi következmények lehetősége is felmerült a hatóságok megtévesztése miatt, ugyanis mindenki felelős a hivatalhoz benyújtott dokumentumok valóságtartalmáért.

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Kezdőlap    Gazdaság    Az AI-t is bevetette a NAV ellen

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