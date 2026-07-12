Betlehem Dávid a Szajnáról: jól néznek ki a dobogós képek az Eiffel-toronnyal a háttérben, de a sportolók egészsége fontosabb

Egy év múlva rendezik a következő vizes világbajnokságot az MVM Dome-ban és a Duna Arénában. Az egyik legnagyobb és legfontosabb 2027-es sporteseményt felvezető sajtótájékoztató után az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid az InfoRádióban egyebek mellett beszélt a várhatóan 10 ezer fősnél is nagyobb közönség szerepéről is.

Az FTC úszója úgy fogalmazott, hogy egy évvel a vb rajtja előtt jó volt látni még „csupaszon” a fő helyszínt, az MVM Dome-ot. Reméli, hogy a magyar közönség előtt átélheti majd mindazt, amit a 2024-es párizsi olimpián, amikor 1500 méter gyorson döntőbe jutott, és végül a negyedik helyen végzett. Már nagyon várja a hazai rendezésű világbajnokságot, főleg azt, hogy bemelegítés közben láthassa az érkező embereket, majd a csordultig telt lelátót, amikor szólítják a last call roomból. Mint mondta, mindig felemelő érzés, amikor csak neki vagy más magyar úszónak szurkolnak a magyar emberek. Ilyenkor mindig órási az ováció, ami plusz erőt, motivációt ad a versenyzőknek.

Betlehem Dávid szerint ezért az érzésért és élményért érdemes edzeni nap mint nap, és

ha közben esetleg nehézségei vannak, mindig erre gondol a kemény tréningek alatt, ami általában segít neki átlendülni a holtpontokon.

Kiemelte, hogy élvezni szeretné a versenyzést, ezért nem is akarja, hogy plusz teher kerüljön a vállaira a budapesti helyszín és a nagyszámú magyar közönség jelenléte miatt. Természetesen nagyon örül annak, hogy sok ismerős, barát, családtag előtt úszhat majd egy világversenyen.

Betlehem Dávid az eddigi legnagyobb sikereit nyílt vízi úszásban érte el, és idén is ő lett az összetett világkupa-győztes, de természetesen a medencés versenyzés is nagyon fontos számára. Azt elismerte, hogy az utóbbi időben egy kicsit háttérbe szorultak nála ezek a számok, mert arra helyezték a hangsúlyt, hogy minél többet versenyezzen és minél sikeresebb legyen nyílt vízen. Elárulta, hogy azt is meg akarta tanulni, hogyan kell úgy odamenni egy versenyre, hogy nincs százszázalékos állapotban, de akkor is megvan minden esélye a győzelemre. Szerencsére az utóbbi időben abban is volt bőven része, hogy jó formában érkezett egy-egy versenyre és nyerni is tudott sokszor.

Edzője, Szokolai László is egyetértett azzal, hogy jobb, ha ez az év inkább a nyílt vízről szól, de a medencés számokat sem teszik félre, hiszen 2024-ből nagyon jó tapasztalataik maradtak.

A következő nagy verseny az Európa-bajnokság lesz, amit július 31. és augusztus 16. között Párizsban rendeznek, a nyílt vízi úszás küzdelmeinek helyszíne pedig a 2024-es olimpiához hasonlóan a vízminőség miatt sok bírálatot kapott Szajna lesz. Betlehem Dávid párja, Fábián Bettina nem is vállalja a kockázatokat, eldöntötte, hogy nem indul az Eb-n. Az FTC olimpiai bronzérmes úszója elmondta: nem egyszerű a helyzet, és ezért is örül neki, hogy jövőre Budapest lesz a vb házigazdája, mert így nyugodtan készülhet majd mind a medencés, mind a nyílt vízi számokra. Ezzel szemben most csak a nyílt vízre koncentrál, mert „senki sem tudhatja, hogy mi lesz nemhogy a verseny után, hanem 5 vagy 10 kilométer után”.

A Szajna vízminősége és a kockázatok miatt Betlehem Dávid nem tudja, mire számíthat, ugyanakkor hozzátette, hogy amelyik számban csak lehet, elindul. Teljes mértékben megérti, ha valaki ezt nem meri bevállalni, mert az egészség a legfontosabb. Mint mondta, nem szabadna a Szajnában rendezni a versenyt, mert az utóbbi időben több olyan eset is volt a triatlonosoknál és a nyílt vízi úszóknál, amikor egyesek betegek lettek és kórházba kerültek.

Betlehem Dávid szerint már az sem megengedhető, hogy egy ember rosszul legyen, csakhogy a Szajna esetében sokan jártak így az elmúlt években. Bízik benne, hogy a versenyzők összeállnak és közös fellépéssel változást tudnak majd elérni ebben, mert bár „jól néznek ki a dobogós képek az Eiffel-toronnyal a háttérben, a sportolók egészsége sokkal fontosabb ennél”.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.