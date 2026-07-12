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A Diadalív a párizsi Champs-Élysées sugárút végén 2020. május 27-én. Franciaországban megkezdték a koronavírus-járvány miatt bevezetett kijárási korlátozások feloldását, így egyre nagyobb a forgalom az utakon és egyre több embert lehet látni a parkokban. Az éttermek és a bárok azonban továbbra is zárva tartanak.
Nyitókép: MTI/EPA/Mohamed Badra

Az ételrendeléseken bukott meg a korábbi világklasszis futballista

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Samir Nasri, az Arsenal és a Manchester City korábbi francia válogatott középpályása nagyjából 10 órát töltött francia rendőrség őrizetében egy szervezett pénzmosás vádjával indított széleskörű nyomozás részeként.

A 39 éves egykori támadó középpályást párizsi pénzügyi nyomozók hallgatták ki a nemzetközi kábítószer-kereskedelemmel összefüggő hálózattal való feltételezett kapcsolataival kapcsolatban.

A Le Parisien információja szerint Nasri csütörtökön nagyjából 10 órát töltött őrizetben BRIF nevű nyomozó hatóság épületében. Kábítószer-kereskedelemmel, bűnszövetkezetben való részvétellel és kábítószerterjesztéssel összefüggő, szervezett pénzmosással kapcsolatban hallgatták ki. Az átfogó és szövevényes ügy elsősorban két fő személyre összpontosít: a bebörtönzött marseille-i kábítószer-kereskedőre, Karim Berrebouh-ra és hálózatának egyik fő pénzmosójára, Olivier Sabbah-ra.

Nasri érintettsége az ügy pénzmosási aspektusában korábbi tulajdonosi szerepéből ered, 2016-tól az Ivry-sur-Seine-i "XS" nevű éjszakai klub menedzsere és részvényese volt. A hatóságok vizsgálják, hogy a helyszínt Berrebouh bűnözői hálózatából származó illegális pénzek elrejtésére használták-e fel. A hosszú párizsi kihallgatás a korábbi középpályás június végi, marseille-i őrizetbe vételének folyománya.

A bűnügyi nyomozáson túl a francia adóhatóságok is intenzív vizsgálatnak vetik alá, tényleges lakóhelyével kapcsolatban. Annak ellenére, hogy Dubaiban van adózóként regisztrálva, ahol nem létezik jövedelemadó, a tisztviselők azzal gyanúsítják a korábbi futballsztárt, hogy valójában titokban Párizsban él, hogy elkerülje az adókötelezettségeket.

Erre úgy derült fény, hogy az adóhatóságok több mint 200, a Deliveroo alkalmazáson keresztül megrendelt ételszállítmány alapján nyomon követték valódi tartózkodási helyét.

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Kezdőlap    Sport    Az ételrendeléseken bukott meg a korábbi világklasszis futballista

párizs

bűncselekmény

samir nasri

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