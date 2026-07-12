Minden csepp számít – új vízhasználati kisokossal segíti a kertészkedőket a Nébih

Új, ingyenesen letölthető vízhasználati kisokossal segíti a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Kertművelő programja a kertészkedőket. Közérthető gyakorlati tanácsokkal mutatják be, hogyan lehet a kertek vízigényét csökkenteni, a csapadékot hatékonyabban hasznosítani, valamint a növényeket felkészíteni az egyre gyakoribb aszályos időszakokra.

A Nébih Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóságának vezetője az InfoRádióban elmondta: egyre gyakrabban szélsőséges az időjárás, és ennek időszakos nyári megnyilvánulásai a hősokkos időszakok, amikor gyakorlatilag minden növény a túléléséért küzd. Mi a vízzel való locsolással, öntözéssel segíthetjük ezt, ami a hőségben kifejezetten fontos. A Nébih pedig összeállított egy közérthetően megfogalmazott, a legfőbb tudnivalókat egy helyen összesítő információforrást.

A tanácsokat kiskertekben, magaságyásoknál vagy balkonon, cserépben történő növénytermesztésnél is lehet hasznosítani. A kisokosból a többi között kiderül, mivel segíthetjük elő a vízfelhasználás csökkenését, mikor érdemes öntözni, vagy hogyan tudjuk megtartani az adott területre lehulló csapadékot.

A víztakarékos kertészkedés ugyanakkor nem kizárólag az öntözésről szól. Várszegi Gábor szerint a növénytermesztésben aktívan részt vevő embereknek

elsősorban arra kell figyelniük, hogy megtartsák a leeső csapadékot vagy a kiöntözött vizet, ebben pedig alapvetően a talajnak van kulcsszerepe.

A talajban kell ugyanis megtartani a lehullott vagy kiöntözött csapadékot. Nagyon fontos, hogy a talaj állapota, minősége és szervesanyag-tartalma megfelelő legyen, továbbá gondoskodnunk kell arról is, hogy a lehető legnagyobb területen takarva legyen a talajfelszín, mert így minimalizálni lehet a párolgásból adódó veszteséget.

Várszegi Gábor kiemelte: a talajszerkezet minősége azért kardinális kérdés, mert ha a lezúduló csapadék elfolyik az adott területről, akkor kvázi nem jut be semmi a talajba, és ezáltal a növények számára nem hasznosítható.

Ha viszont ideális a talajszerkezet, akkor a talaj befogadja a vizet, el tud szivárogni benne a lehulló csapadék, és utána fokozatosan vissza tudja adagolni a növényeknek.

Ez a legfontosabb a víztudatos kertészkedésnél.

A Nébih mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója arra is kitért, hogy nem mindegy, mikor locsolunk és mekkora vízmennyiséget öntözünk el. Sokan tévesen azt csinálják, hogy ha napközben azt látják, hervadoznak a virágok, fonnyadni kezdenek a levelei, akkor gyorsan meglocsolják. Várszegi Gábor szerint ez nem jó megoldás, ugyanis nem napközben, hanem a reggeli időszakban érdemes locsolni. Az sem jó, ha csak kis mennyiségű vízzel locsolunk minden nap, mert ezzel csak a talaj legfelső, néhány centiméteres rétegét nedvesítjük át, ami egyszerűen nem elegendő a növényeknek. Ha erre nem figyelünk oda, akkor a gyökérzet fő rétege ebben a pár centiméteres belső talajrészben fog kialakulni és nem jut le a talaj mélyebb részeibe, ami által a növény sokkal érzékenyebb lesz az aszályos időszakokra.

Várszegi Gábor azt tanácsolja, hogy inkább

ritkábban, néhány naponta locsoljunk, de akkor áztassuk el jól a talajt, vagyis nagyobb mennyiségű vizet használjunk az öntözésnél.

Akkor lesz ugyanis igazán ellenálló az adott növény, ha lejut a víz a talaj 15-20 centiméteres rétegeibe. Ezzel együtt nemcsak a locsolás időpontja, gyakorisága és a vízmennyiség fontos, hanem az is, hogy megfelelő állapotban legyen a talaj, hogy be tudja fogadni és jól eltározza a kiöntözött vizet vagy a lehullott csapadékot.

A Víztudatos kertészkedés című kisokost a Nébih honlapján lehet megtalálni és letölteni. Várszegi Gábor szerint a hobbi- és balkonkertészeknek érdemes tájékozódni a Kertművelő című weboldalon is, ahol szintén rengeteg hasznos tanács, tudnivaló olvasható, amelyek segítenek a hatékony és eredményes növénytermesztésben.

A cikk alapjául szolgáló interjút Domanits András készítette.