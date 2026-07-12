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Az Egyesült Államok közel-keleti mûveleteiért felelõs Központi Parancsnoksága (CENTCOM) által közreadott képen repülõgépek sorakoznak a Perzsa (Arab)-öbölben állomásozó Abraham Lincoln amerikai repülõgép-hordozó fedélzetén az iráni vezetés és katonai célpontok ellen indított Elsöprõ Düh (Epic Fury) hadmûvelet keretében 2026. március 1-jén. Izrael és az Egyesült Államok február 28-án indított közös légicsapást a teheráni vezetés ellen.
Nyitókép: MTI/AP/CENTCOM

Donald Trump ismét odacsapott Iránnak, beindult az újabb támadás

Infostart / MTI

Az amerikai haderő újabb válaszcsapást indított iráni célpontok ellen, miután találat ért egy ciprusi zászló alatt hajózó konténerszállítót a Hormuzi-szorosban – közölte az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) washingtoni idő szerint szombat este.

Az amerikai hadsereg Közel-Keletért felelős irányítási törzsének közösségi médiában megjelent közleménye tudatta, hogy washingtoni idő szerint este 7 óra 15 perckor kezdődött az újabb katonai művelet Donald Trump elnök utasítására.

A GFS Galaxy nevű kereskedelmi hajó legénységének egy tagja eltűnt, a jármű motorja súlyosan károsodott, a fedélzetén pedig tűz ütött ki, ami miatt nem tudja folytatni az útját – derül ki a CENTCOM tájékoztatásából, amely rámutat, hogy az újabb agresszió is az iráni Iszlám Forradalmi Gárda egységeihez kötődik.

"Válaszként az Egyesült Államok súlyos árat fizettet, és folytatja Irán képességeinek gyengítését a tengerészek és kereskedelemi hajók elleni támadásokra"- olvasható a közleményben, amely emlékeztet, hogy az Egyesült Államok az előző napokban lehetőséget adott Irán számára, hogy a korábbi hasonló támadásait követően visszatérjen az Egyesült Államokkal kötött megállapodás feltételeinek betartásához.

Az iráni erők a hét elején több dróntámadást hajtottak végre a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajók ellen,

amire az Egyesült Államok mindkét alkalommal erőteljes légicsapásokkal válaszolt, és összesen 170 célpontot talált el Irán területén.

Amerikai tisztségviselők még pénteken azt is közölték, hogy az Egyesült Államok szombatig ad határidőt Irán számára, hogy kinyilvánítsa szándékát a Hormuzi-szoros szabad forgalmának fenntartására.

Irán külügyminisztere szombaton a közlekedési útvonalra vonatkozó tervekről tárgyalt Ománban. A találkozóról kiadott közlemény szerint a két ország külügyminisztere azt vitatta meg, hogy miként lehet biztosítani a Hormuzi-szoros forgalmát az amerikai-iráni megállapodás kereteit figyelembe véve.

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Kezdőlap    Külföld    Donald Trump ismét odacsapott Iránnak, beindult az újabb támadás

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