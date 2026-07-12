A támadások során lakóépületek és egy ipari létesítmény is megrongálódott - írta Fedoriscsev a Telegram üzeneküldő alkalmazáson, további részleteket azonban nem közölt.

A független orosz hírportál, az Asztra a közösségi médiában keringő képekre és videókra hivatkozva arról számolt be, hogy

az ipari létesítmény a szizranyi olajfinomító volt.

A felvételeken több nagy tűz is látható volt a létesítményben.

Petro Armageddon continues across Russia this morning, as the Syzran oil refinery is again targeted by Ukraine's drone fleets.



Several areas of the facility are currently burning. Owned by Rosneft, this refinery processes over 8 million tons/year or 180,000 barrels/day. pic.twitter.com/tUraXWaDKD — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) July 12, 2026

Az orosz hadsereg vasárnap reggel közölte, hogy az éjszaka folyamán 349 ukrán drónt lőtt le, ami az elmúlt napokban tapasztalt támadásokhoz hasonló mértékű.

Ukrajna már többször is célba vette a szizranyi olajfinomítót. Egy május végi támadás után az évi mintegy 8,5 millió tonnás feldolgozási kapacitással rendelkező üzem kénytelen volt felfüggeszteni működését.

Az állami tulajdonú Rosznyeft olajvállalat tulajdonában lévő finomító benzint, gázolajat és kerozint állít elő.