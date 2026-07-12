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Székesfehérvári őrület, karambalozott a 17 éves menekülő fiú.
Nyitókép: police.hu

Őrült autós üldözés Székesfehérváron, rendőrök sérültek meg

Infostart / MTI

Autóval elmenekült a rendőrök elől Székesfehérváron egy 17 éves fiú, aki végül a járművel egy szolgálati gépkocsinak ütközött. A balesetben két rendőr is megsérült; a sofőrt elfogták - közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Azt írták: szombaton késő este Székesfehérváron a járőrök egy nagy sebességgel haladó személygépkocsit akartak szabályosan megállítani, megkülönböztető fény- és hangjelzés együttes használatával. A jármű vezetője azonban figyelmen kívül hagyta a rendőri jelzést és továbbhajtott.

A sofőr a város több utcáján keresztül nagy sebességgel hajtott, többször figyelmen kívül hagyta az elsőbbségadásra és a kötelező haladási irányra vonatkozó táblákat, és a kerékpárútra is ráhajtott, közben az autó jobb első kereke defektet kapott – írták a police.hu oldalon.

Az ámokfutás a Szeder utcában ért véget, ahol

a fiatal az autó elejével a szemből érkező, megkülönböztető jelzést használó rendőrautó oldalának ütközött.

Az ütközés erejétől a szolgálati jármű egy parkoló autónak csapódott, míg a menekülő autó bal első kereke is defektet kapott.

Sérült rendőrök

A balesetben a szolgálati gépkocsiban ülő két rendőr megsérült, őket a mentők később kórházba szállították. Az egyenruhások azonban sérüléseik ellenére is haladéktalanul intézkedtek és elfogták a jármű vezetőjét. A balesetet okozó 17 éves fiú és 16 éves utasa szintén megsérült, őket is kórházba vitték.

Az intézkedés során kiderült, hogy a fiatalkorú sofőrnek soha nem volt vezetői engedélye, ráadásul járművezetéstől eltiltás hatálya alatt ült volán mögé. A gépkocsi átvizsgálásakor a rendőrök kábítószer-fogyasztásra utaló eszközöket, valamint alufóliába csomagolt, kristályos, kábítószergyanús anyagot találtak és foglaltak le.

Eljárás

A veszprémi fiatal ellen járművezetés eltiltás hatálya alatt és bódult állapotban elkövetett járművezetés vétségének gyanúja miatt büntetőeljárás indult. Emellett a balesettel és a menekülése során elkövetett számos közlekedési szabályszegéssel összefüggésben - ezek teljes körű feltárását a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése alapján végzik el - szabálysértési eljárás is indult. A jármű utasának kábítószerrel kapcsolatos jogsértés miatti felelősségét szintén vizsgálják - áll a közleményben.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Őrült autós üldözés Székesfehérváron, rendőrök sérültek meg

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