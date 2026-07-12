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Donald Trump amerikai elnök beszédet mond az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulója alkalmából a George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, és Abraham Lincoln volt amerikai elnökök Rushmore-hegyi emlékmûvénél a dél-dakotai Keystone-ban 2026. július 3-án, a függetlenség napja elõestéjén.
Nyitókép: Alex Brandon

Kognitív tesztet kért magára Donald Trump

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Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke közösségi oldalán számolt be egészségügyi vizsgálatainak eredményeiről. A júniusban 80. életévét betöltött politikus a bejegyzésben sikeres fizikai és kognitív állapotfelmérésről tájékoztatott, amelyet a Walter Reed Nemzeti Katonai Orvosi Központban végzett el. A teszt amúgy májusban készült.

A Fehér Ház közlése szerint az amerikai elnök a bejegyzésével a május végén elvégzett átfogó orvosi vizsgálatra utalt, amely után az elnöki hivatal már korábban megerősítette, hogy Donald Trump kiváló egészségi állapotnak örvend.

A politikus közösségi médiás bejegyzésében kiemelte: pályafutása során immár harmadik alkalommal végeztetett el kognitív tesztet, amelyeken – állítása szerint – minden kérdésre helyesen válaszolt.

Az elnök közlése összefüggésbe hozható a közelmúltban megjelent, Regime Change című könyvvel, amelynek szerzői, a New York Times újságírói – Maggie Haberman és Jonathan Swan – a Fehér Ház egyes munkatársaira hivatkozva aggályokat fogalmaztak meg az elnök kora, terhelhetősége és fizikai állapota kapcsán. Donald Trump a bejegyzésében élesen bírálta a kötet állításait.

Donald Trump jelenleg az Egyesült Államok történetének legidősebb hivatalban lévő elnöke.

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