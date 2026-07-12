Kognitív tesztet kért magára Donald Trump

A Fehér Ház közlése szerint az amerikai elnök a bejegyzésével a május végén elvégzett átfogó orvosi vizsgálatra utalt, amely után az elnöki hivatal már korábban megerősítette, hogy Donald Trump kiváló egészségi állapotnak örvend.

A politikus közösségi médiás bejegyzésében kiemelte: pályafutása során immár harmadik alkalommal végeztetett el kognitív tesztet, amelyeken – állítása szerint – minden kérdésre helyesen válaszolt.

Az elnök közlése összefüggésbe hozható a közelmúltban megjelent, Regime Change című könyvvel, amelynek szerzői, a New York Times újságírói – Maggie Haberman és Jonathan Swan – a Fehér Ház egyes munkatársaira hivatkozva aggályokat fogalmaztak meg az elnök kora, terhelhetősége és fizikai állapota kapcsán. Donald Trump a bejegyzésében élesen bírálta a kötet állításait.

Donald Trump jelenleg az Egyesült Államok történetének legidősebb hivatalban lévő elnöke.