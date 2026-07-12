A Momentum akarja eljátszani a Tiszát a mai választáson

A kampány a voksolást megelőző napokban éles fordulatot vett, miután Kisberk Szabolcs polgármester egy hangfelvételt hozott nyilvánosságra. A felvételen – amely a polgármester közlése szerint néhány hónapja készült – Gyenes Levente hallható, amint egy ipartelepítési ügy kapcsán tanácsot ad egy telefonálónak. A beszélgetésben a volt városvezető arról beszél, hogy az ügy napirendre vétele a jelenlegi polgármestertől függ, majd úgy fogalmaz: „Várjál, amíg a Kisberket eltakarítjuk innen” – olvasható az index.hu-n.

Kisberk Szabolcs a felvétel közzétételekor úgy fogalmazott, hogy az szerinte egyértelműen igazolja Gyenes Levente politikai céljait. A polgármester súlyos kritikával illette korábbi elődjét, és arra kérte a választókerület helybélijeit, hogy szavazatuk leadásakor ezt vegyék figyelembe.

Annak ellenére, hogy Gyenes Leventének számtalan bírósági ügye volt, nem tiltották el a közügyek gyakorlásától, ezért mindig újra és újra előkerül, a gyömrőiek pedig hajlamosak bizalmat szavazni neki. Kisberk Szabolcs tehát most arra kéri a 3-as körzet lakóit, hogy ne szavazzanak Gyenes Leventére.

Ki az a Gyenes Levente?

Gyenes Levente neve hosszú időn át összefonódott Gyömrő közéletével: 2002-től 2024-ig töltötte be a polgármesteri tisztséget. 2022 őszén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói őrizetbe vették; az ellene indult büntetőeljárásban bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással gyanúsítják. A volt polgármester 2023 tavaszán szabadult az előzetes letartóztatásból, ezt követően bűnügyi felügyelet alatt állt. Az ellene folyó büntetőeljárásban jogerős ítélet mindeddig nem született – emlékeztetett többek között a magyarhang.hu.

A gyömrői választási küzdelemben

sajátos színt jelent a Momentum indulása,

amely párt az idei tavaszi országos választásokon háttérbe vonult az ellenzéki összefogás érdekében, most azonban önálló jelölttel képviselteti magát a helyi voksoláson.

A jelenlegi városvezetés és Kisberk Szabolcs polgármester csapata nem akarja a véletlenre a mandátum sorsát, így egy erős, általuk támogatott jelölttel vágnak neki a vasárnapi megmérettetésnek. A polgármesteri koalíció célja egyértelműen az, hogy megtartsák a stabil többséget a testületben.

Az indulok pontos adatait ide kattintva éri el a valasztas.hu-n.

A 23 ezres lélekszámú agglomerációs város politikai élete az elmúlt években több alkalommal is az országos figyelem középpontjába került. A jelenlegi városvezető, Kisberk Szabolcs tavaly nyáron, szintén egy időközi választást követően vette át a település irányítását.

Szavazás

A választópolgárok vasárnap reggel 6 órától este 19 óráig adhatják le szavazataikat a kijelölt szavazókörökben. A választás hivatalos eredményéről a Nemzeti Választási Iroda közöl tájékoztatást a szavazatok összesítését követően.